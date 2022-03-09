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Глава Нацбанка Грузии: курс лари уже отразил негативные ожидания рынка
Глава Нацбанка Грузии: курс лари уже отразил негативные ожидания рынка
Национальный банк Грузии на четверг, 10 марта, установил официальный обменный курс лари 3,4019 GEL/$1, что является своеобразным антирекордом этого года 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T23:00+0400
2022-03-09T23:00+0400
2022-03-09T23:00+0400
экономика грузии
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Обменный курс национальной валюты Грузии уже практически полностью отразил негативные ожидания рынка, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.Национальный банк Грузии на четверг, 10 марта, установил официальный обменный курс лари 3,4019 GEL/$1, что является своеобразным антирекордом этого года. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.По его словам, система плавающего курса лари берет на себя риски и погашает шок. При этом Гвенетадзе пояснил, что интервенции в виде продажи валюты на аукционе связаны с желанием Нацбанка скорректировать курс лари, но не остановить его падение."Мы не можем бороться с обесцениванием, но интервенциями можно корректировать курс валют", - сказал Гвенетадзе.Национальный банк Грузии в среду провел валютный аукцион и продал 39,57 миллиона долларов.Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах.Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, если колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.Сколько зарабатывают в Грузии - последние данные >>>С 2020 года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика грузии, экономика, колебание курса лари, грузия, новости, национальный банк
Глава Нацбанка Грузии: курс лари уже отразил негативные ожидания рынка
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Национальный банк Грузии на четверг, 10 марта, установил официальный обменный курс лари 3,4019 GEL/$1, что является своеобразным антирекордом этого года
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Обменный курс национальной валюты Грузии уже практически полностью отразил негативные ожидания рынка, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.
Национальный банк Грузии на четверг, 10 марта, установил официальный обменный курс лари 3,4019 GEL/$1, что является своеобразным антирекордом этого года. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.
"На этом этапе шок от негативных ожиданий уже практически полностью отражен. Очень хорошо, что с ожиданиями хорошо справляется плавающий обменный курс, так как он является автоматическим стабилизатором", - сказал Гвенетадзе.
По его словам, система плавающего курса лари берет на себя риски и погашает шок. При этом Гвенетадзе пояснил, что интервенции в виде продажи валюты на аукционе связаны с желанием Нацбанка скорректировать курс лари, но не остановить его падение.
"Мы не можем бороться с обесцениванием, но интервенциями можно корректировать курс валют", - сказал Гвенетадзе.
Национальный банк Грузии в среду провел валютный аукцион и продал 39,57 миллиона долларов.
Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах.
Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.
В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, если колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.
С 2020 года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.
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