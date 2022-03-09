https://sputnik-georgia.ru/20220309/meriya-demontiruet-nezakonnuyu-nadstroyku-gostinitsy-v-istoricheskoy-chasti-tbilisi-265091376.html

Мэрия демонтирует незаконную надстройку гостиницы в исторической части Тбилиси

Мэрия демонтирует незаконную надстройку гостиницы в исторической части Тбилиси

Гостиница должна быть построена за крепостной стеной в исторической части Тбилиси, которая особо привлекает туристов 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T15:16+0400

2022-03-09T15:16+0400

2022-03-09T15:16+0400

мэрия тбилиси

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Демонтаж незаконно построенного этажа гостиницы за крепостной стеной на улице Бараташвили начат в столице Грузии, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Разрешение на строительство было выдано в 2009 году. По информации Каладзе, один этаж гостиницы был построен застройщиком без разрешения.Градоначальник напомнил, что уже заявлял о том, что проект не может быть реализован таким образом, так как это противоречит подходам нынешних властей города к урбанистическому развитию города."Тем более, что старый Тбилиси для нас – очень чувствительная тема. Я сразу сделал заявление, что проект не может и не будет реализован таким образом. После этого мы услышали домыслы представителей некоторых оппозиционных партий, которые в основном несут ложь, фальшь", – отметил Каладзе.По словам мэра, власти "не закроют глаза" и предоставят достоверную информацию общественности. "Я был первым, кто отверг проект в таком формате и публично его осудил. Мы выполняем обещание", – подчеркнул Каладзе.Из-за того, что одобренный в 2009 году проект строительства гостиницы был неприемлем, мэрия и приостановила строительство объекта. Застройщику пришлось представить в службу архитектуры мэрии новый проект, который был одобрен.Житель Грузии создал необычный автомузей под открытым небом - видео >>>Как отметил Каладзе, строительство здания будет завершено по согласованному проекту и без дополнительных этажей.Гостиница должна быть построена за крепостной стеной в исторической части Тбилиси, которая особо привлекает туристов.Мэр не раз говорил, что незаконное строительство и борьба с ним остается одной из серьезных проблем для Тбилиси. С 2017 года городские власти начали увеличивать штрафы за незаконное строительство и даже введена уголовная ответственность за это.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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мэрия тбилиси, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе