https://sputnik-georgia.ru/20220309/natsbank-gruzii-rossiyskaya-platezhnaya-sistema-mir-ne-rabotaet-v-strane-265101955.html

Нацбанк Грузии: российская платежная система "Мир" не работает в стране

Нацбанк Грузии: российская платежная система "Мир" не работает в стране

Нацбанк Грузии не компетентен вмешиваться в вопрос сотрудничества с системой "Мир" со стороны частных компаний, отметили в организации 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T18:46+0400

2022-03-09T18:46+0400

2022-03-09T18:46+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Действующие в Грузии банки и системы оплаты картами не сотрудничают с российской платежной системой "Мир", говорится в заявлении Нацбанка Грузии.Международные системы Visa и Mastercard 6 марта объявили о приостановке операций в РФ. Позже российский "Альфа-банк" заявил, что эти карточки продолжат работать там, где принимается карта российской платежной системы "Мир" - это Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.Кроме этого, на территории России не будут работать карты VISA и Mastercard, выданные в других странах. Это касается граждан всех стран, в том числе и Грузии.По данным регулятора, финансовая система Грузии не сотрудничает с платежной системой "Мир" на основании закона "Об оккупированных территориях". Что касается сотрудничества с системой со стороны частных компаний, Нацбанк Грузии не компетентен вмешиваться в этот вопрос.В то же время Нацбанк отмечает, что он уже отправил все указания о выполнении обязательств финансовыми системами в связи с международными обязательствами финансовой системы Грузии.У здания авиакомпании Georgian Airways проходит акция протеста >>>Запад стал ужесточать санкции против России сразу после начала российской спецоперации на Украине. Спецоперация началась рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, национальный банк, экономика, новости, россия