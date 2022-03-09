https://sputnik-georgia.ru/20220309/u-zdaniya-aviakompanii-georgian-airways-prokhodit-aktsiya-protesta-265094847.html

У здания авиакомпании Georgian Airways проходит акция протеста

У здания авиакомпании Georgian Airways проходит акция протеста

Билеты Georgian Airways можно покупать по российской платежной системе "Мир" 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T16:04+0400

2022-03-09T16:04+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. У офиса национального авиаперевозчика Грузии Georgian Airways проходит акция, участники которой опротестовывают решение компании разрешить оплату авиабилетов через российскую платежную систему "Мир".Билеты Georgian Airways можно покупать по российской платежной системе "Мир" с 7 марта. Основатель компании Тамаз Гаиашвили сказал грузинским СМИ, что не является государством, у него частная компания и он не обязан присоединяться к санкциям Запада. При этом он отметил, что в случае разрешения с российской стороны не откажется от прямых рейсов в Россию.Международные системы Visa и Mastercard в минувшее воскресенье объявили о приостановке операций в России. Позже российский "Альфа-банк" заявил, что эти карточки продолжат работать там, где принимается карта российской платежной системы "Мир" - это Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.Россияне стали массово приезжать в Грузию? >>>Запад стал ужесточать санкции против России после начала российской спецоперации на Украине утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Грузия не стала вводить санкции. Как заявили власти, от этого намного больше пострадает сама Грузия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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airzena, новости, грузия, georgian airways, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, экономика, украина