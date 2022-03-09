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Никакого дефицита продовольствия в Грузии нет - Минсельхоз

Никакого дефицита продовольствия в Грузии нет - Минсельхоз

Население беспокоится, что такие товары, как сахар, соль, масло и крупы, окажутся в дефиците в ближайшее время 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T20:20+0400

2022-03-09T20:20+0400

2022-03-09T21:15+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В Грузии имеются достаточные запасы продовольствия, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства страны Отар Шамугия.Последние несколько дней жители Грузии скупают сахар, а также соль, подсолнечное масло и крупы, опасаясь, что эти товары окажутся в дефиците из-за событий на Украине. Запад стал ужесточать санкции против России сразу после того, как она начала спецоперацию на Украине 24 февраля.По его словам, на встрече была достигнута договоренность о координированной работе в этом направлении. Информацию министра подтвердил и глава Ассоциации дистрибуции Грузии Ива Чкония."Проблемы с определенными брендами связаны с прерыванием цепи логистики. Но если сегодня население не увидело сахар, гречневую крупу или подсолнечное масло конкретных брендов на прилавках, это не значит, что их не будет в ближайшие два-три дня", - сказал Чкония.Он призвал население "не вредить чрезмерными закупками себе и другим гражданам"."Причин для паники нет" – ритейлеры успокоили жителей Грузии, опустошающих прилавки >>>Ранее правящая партия "Грузинская мечта" обвинила в создании искусственного ажиотажа "радикальную оппозицию" и оппозиционные СМИ. По мнению лидеров партии власти, именно оппозиционные телеканалы и активисты партий создают панику среди населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика грузии, экономика, новости, грузия, грузинская мечта, министерство сельского хозяйства грузии, продукты питания