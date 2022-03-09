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"Причин для паники нет" – ритейлеры успокоили жителей Грузии, опустошающих прилавки
"Причин для паники нет" – ритейлеры успокоили жителей Грузии, опустошающих прилавки
Последние несколько дней жители Грузии скупают сахар, соль, подсолнечное масло, крупы 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T18:31+0400
2022-03-09T18:31+0400
2022-03-09T19:05+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В Грузии на сегодняшний день нет дефицита продуктов питания, поэтому жителям страны не стоит панически скупать их, чтобы искусственно не создавать предпосылок для повышения цен, заявила председатель правления Ассоциации ритейлеров Миранда Манджгаладзе.Последние несколько дней жители Грузии скупают сахар, а также соль, подсолнечное масло и крупы, опасаясь, что эти товары окажутся в дефиците из-за событий на Украине. Запад стал ужесточать санкции против России сразу после того, как она начала спецоперацию на Украине 24 февраля.По ее словам, соответственно, вырастет спрос, а это искусственно увеличит и стоимость товаров."Населению стоит покупать лишь те продукты, которые им нужны, дефицита ни одного продукта не будет", - отметила Манджгаладзе.Она подчеркнула, что все соответствующие государственные структуры делают все необходимое, чтобы в стране не было продуктового дефицита."Вчера возник определенный дефицит на сахар, масло и соль, особенно в Западной Грузии. Я сделаю одно пояснение. Вчера было 8 марта. Соответственно, был выходной день, и отдыхали дистрибьюторы. И на самом деле дефицит, который был в магазинах, в определенной степени был вызван этим", - пояснила Манджгаладзе.Нацбанк Грузии продал валюту, чтобы спасти лари >>>При этом импортеры уверяют, что "по грубым подсчетам" у них есть полуторамесячные запасы сахара, соли и подсолнечного масла, отметила Манджгаладзе.Мировые цены на сахар за последний год выросли на 17%, это рекордный показатель после 2016 года. После украино-российского кризиса цена на сахар выросла на 5%. Основным импортером сахара в Грузию является Бразилия, Украина на 8 месте, а Россия на 12-ом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, грузия, общество, новости, продукты питания
"Причин для паники нет" – ритейлеры успокоили жителей Грузии, опустошающих прилавки
18:31 09.03.2022 (обновлено: 19:05 09.03.2022) Подписаться на
Последние несколько дней жители Грузии скупают сахар, соль, подсолнечное масло, крупы
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В Грузии на сегодняшний день нет дефицита продуктов питания, поэтому жителям страны не стоит панически скупать их, чтобы искусственно не создавать предпосылок для повышения цен, заявила председатель правления Ассоциации ритейлеров Миранда Манджгаладзе.
Последние несколько дней жители Грузии скупают сахар, а также соль, подсолнечное масло и крупы, опасаясь, что эти товары окажутся в дефиците из-за событий на Украине. Запад стал ужесточать санкции против России сразу после того, как она начала спецоперацию на Украине 24 февраля.
"Очень прошу население не покупать панически большое количество продукции, потому что потом на рынке уже создается искусственный дефицит. Это означает, что они не увидят продукцию на прилавках", - сказала Манджгаладзе в эфире "ТВ Пирвели".
По ее словам, соответственно, вырастет спрос, а это искусственно увеличит и стоимость товаров.
"Населению стоит покупать лишь те продукты, которые им нужны, дефицита ни одного продукта не будет", - отметила Манджгаладзе.
Она подчеркнула, что все соответствующие государственные структуры делают все необходимое, чтобы в стране не было продуктового дефицита.
"Вчера возник определенный дефицит на сахар, масло и соль, особенно в Западной Грузии. Я сделаю одно пояснение. Вчера было 8 марта. Соответственно, был выходной день, и отдыхали дистрибьюторы. И на самом деле дефицит, который был в магазинах, в определенной степени был вызван этим", - пояснила Манджгаладзе.
При этом импортеры уверяют, что "по грубым подсчетам" у них есть полуторамесячные запасы сахара, соли и подсолнечного масла, отметила Манджгаладзе.
Мировые цены на сахар за последний год выросли на 17%, это рекордный показатель после 2016 года. После украино-российского кризиса цена на сахар выросла на 5%. Основным импортером сахара в Грузию является Бразилия, Украина на 8 месте, а Россия на 12-ом.
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