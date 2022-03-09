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С чем связано обесценивание грузинской валюты? Ответ главы Минэкономики
С чем связано обесценивание грузинской валюты? Ответ главы Минэкономики
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 марта в размере 3,3991 GEL/$1 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T19:01+0400
2022-03-09T19:01+0400
2022-03-09T19:01+0400
экономика грузии
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министерство экономики и устойчивого развития грузии
колебание курса лари
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Обесценивание национальной валюты связано с политическими процессами в стране и негативными ожиданиями в связи с событиями на Украине, считает министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 марта в размере 3,3991 GEL/$1. По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,1247 лари по отношению к доллару.По словам главы Минэкономики, показатель экспорта увеличился более чем на 40%, при этом как положительную тенденцию можно охарактеризовать доходы от туризма и международных денежных переводов. Исходя из этого, правительство считает, что лари вернется к стабильному уровню в краткосрочной перспективе."В то же время у нас достаточно валютных резервов для, того чтобы обеспечить стабилизацию курса. В долгосрочной перспективе у нас будут определенные компенсационные меры", — сказал Давиташвили."Причин для паники нет" – ритейлеры успокоили жителей Грузии, опустошающих прилавки >>>Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.Курс лари начал стремительно укрепляться с начала февраля 2022 года. Уже 4 февраля Нацбанк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на уровне ниже психологической отметки в 3 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика грузии, грузия, экономика, новости, национальный банк, министерство экономики и устойчивого развития грузии, колебание курса лари
С чем связано обесценивание грузинской валюты? Ответ главы Минэкономики
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Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 марта в размере 3,3991 GEL/$1
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Обесценивание национальной валюты связано с политическими процессами в стране и негативными ожиданиями в связи с событиями на Украине, считает министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 марта в размере 3,3991 GEL/$1. По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,1247 лари по отношению к доллару.
"В последние дни мы наблюдаем ажиотаж в отношении курса лари. К сожалению, это напрямую связано и с политическими событиями в стране. На данный момент нет реальных предпосылок для обесценивания лари", - отметил Давиташвили.
По словам главы Минэкономики, показатель экспорта увеличился более чем на 40%, при этом как положительную тенденцию можно охарактеризовать доходы от туризма и международных денежных переводов.
Исходя из этого, правительство считает, что лари вернется к стабильному уровню в краткосрочной перспективе.
"В то же время у нас достаточно валютных резервов для, того чтобы обеспечить стабилизацию курса. В долгосрочной перспективе у нас будут определенные компенсационные меры", — сказал Давиташвили.
Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.
Курс лари начал стремительно укрепляться с начала февраля 2022 года. Уже 4 февраля Нацбанк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на уровне ниже психологической отметки в 3 GEL/$1.
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