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С чем связано обесценивание грузинской валюты? Ответ главы Минэкономики

С чем связано обесценивание грузинской валюты? Ответ главы Минэкономики

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 марта в размере 3,3991 GEL/$1 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T19:01+0400

2022-03-09T19:01+0400

2022-03-09T19:01+0400

экономика грузии

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экономика

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национальный банк

министерство экономики и устойчивого развития грузии

колебание курса лари

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Обесценивание национальной валюты связано с политическими процессами в стране и негативными ожиданиями в связи с событиями на Украине, считает министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 марта в размере 3,3991 GEL/$1. По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,1247 лари по отношению к доллару.По словам главы Минэкономики, показатель экспорта увеличился более чем на 40%, при этом как положительную тенденцию можно охарактеризовать доходы от туризма и международных денежных переводов. Исходя из этого, правительство считает, что лари вернется к стабильному уровню в краткосрочной перспективе."В то же время у нас достаточно валютных резервов для, того чтобы обеспечить стабилизацию курса. В долгосрочной перспективе у нас будут определенные компенсационные меры", — сказал Давиташвили."Причин для паники нет" – ритейлеры успокоили жителей Грузии, опустошающих прилавки >>>Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.Курс лари начал стремительно укрепляться с начала февраля 2022 года. Уже 4 февраля Нацбанк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на уровне ниже психологической отметки в 3 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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