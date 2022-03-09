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Самый зеленый город в Европе – мэр Тбилиси озвучил планы

Самый зеленый город в Европе – мэр Тбилиси озвучил планы

Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T15:32+0400

2022-03-09T15:32+0400

2022-03-09T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Экологическая служба мэрии Тбилиси обустроит рекреационную зону на средней разделительной линии на проспекте Сараджишвили в Глданском районе, заявил градоначальник Каха Каладзе.В рамках проекта обустроят рекреационную зону на территории площадью в 5 гектаров. Стоимость проекта 7 миллионов лари (около 2 миллионов долларов). Работы завершатся к концу текущего года.Ожидается, что в рамках проекта произойдет обустройство беговых дорожек, скамеек для отдыха, высадка растений и деревьев, установка освещения и т. д.По словам Каладзе, в последние годы мэрия реализовала много хороших проектов, но не собирается останавливаться на достигнутом, отмечая, что у столицы большой потенциал для обустройства все больше и больше зеленых пространств."И в будущем мы сделаем все, чтобы как можно больше рекреации было у столицы, чтобы очень скоро стать самым зеленым городом, самым благоустроенным городом во всей Европе. Этот ресурс у столицы есть", – заверил мэр.Мэрия демонтирует незаконную надстройку гостиницы в исторической части Тбилиси >>>Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние четыре года в столице были обновлены и восстановлены многие столичные парки и скверы. В данный момент в городе осуществляются два масштабных проекта – обновляется парк Ваке и строится новый Центральный городской парк на территории бывшего ипподрома.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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