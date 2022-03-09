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Самый зеленый город в Европе – мэр Тбилиси озвучил планы
Самый зеленый город в Европе – мэр Тбилиси озвучил планы
Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T15:32+0400
2022-03-09T15:32+0400
2022-03-09T15:32+0400
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Экологическая служба мэрии Тбилиси обустроит рекреационную зону на средней разделительной линии на проспекте Сараджишвили в Глданском районе, заявил градоначальник Каха Каладзе.В рамках проекта обустроят рекреационную зону на территории площадью в 5 гектаров. Стоимость проекта 7 миллионов лари (около 2 миллионов долларов). Работы завершатся к концу текущего года.Ожидается, что в рамках проекта произойдет обустройство беговых дорожек, скамеек для отдыха, высадка растений и деревьев, установка освещения и т. д.По словам Каладзе, в последние годы мэрия реализовала много хороших проектов, но не собирается останавливаться на достигнутом, отмечая, что у столицы большой потенциал для обустройства все больше и больше зеленых пространств."И в будущем мы сделаем все, чтобы как можно больше рекреации было у столицы, чтобы очень скоро стать самым зеленым городом, самым благоустроенным городом во всей Европе. Этот ресурс у столицы есть", – заверил мэр.Мэрия демонтирует незаконную надстройку гостиницы в исторической части Тбилиси >>>Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние четыре года в столице были обновлены и восстановлены многие столичные парки и скверы. В данный момент в городе осуществляются два масштабных проекта – обновляется парк Ваке и строится новый Центральный городской парк на территории бывшего ипподрома.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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каха каладзе, новости, общество, грузия, европа, тбилиси
Самый зеленый город в Европе – мэр Тбилиси озвучил планы
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Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Экологическая служба мэрии Тбилиси обустроит рекреационную зону на средней разделительной линии на проспекте Сараджишвили в Глданском районе, заявил градоначальник Каха Каладзе.
В рамках проекта обустроят рекреационную зону на территории площадью в 5 гектаров. Стоимость проекта 7 миллионов лари (около 2 миллионов долларов). Работы завершатся к концу текущего года.
"Как вы знаете, несколько лет назад здесь проходила линия трамвая и, конечно, сегодня существующая там ситуация неудовлетворительная. Это очень хорошее пространство для того, чтобы обустроить место отдыха, парк, рекреацию со всей своей инфраструктурой", – сказал Каладзе на заседании столичного правительства.
Ожидается, что в рамках проекта произойдет обустройство беговых дорожек, скамеек для отдыха, высадка растений и деревьев, установка освещения и т. д.
По словам Каладзе, в последние годы мэрия реализовала много хороших проектов, но не собирается останавливаться на достигнутом, отмечая, что у столицы большой потенциал для обустройства все больше и больше зеленых пространств.
"И в будущем мы сделаем все, чтобы как можно больше рекреации было у столицы, чтобы очень скоро стать самым зеленым городом, самым благоустроенным городом во всей Европе. Этот ресурс у столицы есть", – заверил мэр.
Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние четыре года в столице были обновлены и восстановлены многие столичные парки и скверы.
В данный момент в городе осуществляются два масштабных проекта – обновляется парк Ваке и строится новый Центральный городской парк на территории бывшего ипподрома.
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