https://sputnik-georgia.ru/20220309/sud-v-sankt-peterburge-ostavil-v-zaklyuchenii-milliardera-ebralidze-265094187.html
Суд в Санкт-Петербурге оставил в заключении миллиардера Ебралидзе
Суд в Санкт-Петербурге оставил в заключении миллиардера Ебралидзе
Сам Ебралидзе вину не признает и просит смягчить меру пресечения 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T16:21+0400
2022-03-09T16:21+0400
2022-03-09T16:06+0400
новости
россия
происшествия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24529/75/245297529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c708abbe555ee74450a5c4ce5fc95a50.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Российский миллиардер Александр Ебралидзе, который обвиняется в присвоении около трех миллиардов рублей, остался в заключении на время следствия.Как сообщает РИА Новости, в среду Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение о продлении ареста.Отмечается, что сам Ебралидзе вину не признает и просит смягчить меру пресечения. Обвиняемый заявил, что его оговорил бизнес-партнер Эльдар Дыгов, который также находится под арестом. По данным следствия, Ебралидзе в 2014-2016 годах организовал незаконное присвоение вверенных Дыгову денег, хранящихся в "Констанс-Банке", на сумму более 2,9 миллиарда рублей. Дыгов занимал в банке должность председателя правления, а Ебралидзе был совладельцем. Лицензию у "Констанс-Банка" отозвали в августе 2016 года."Один из свидетелей защиты сообщил, что в 2016 году сотрудники Центробанка не смогли вовремя начать проверку хранилища банка, так как Дыгов сообщил, что ключи от помещения он забыл в машине, а машину оставил в Финляндии. Да и проверять нечего, денег в хранилище нет. Таким образом, защита полагала, что уже тогда Дыгов знал, что денег нет", - отмечено в сообщении.Ебралидзе был задержан 24 ноября, вскоре его арестовали. При обыске в рабочем кабинете бизнесмена была обнаружена электронная переписка, указывающая на его возможную осведомленность об организации заказных убийств, сообщала пресс-служба судов.Ебралидзе известен как основатель компании "Талион", занимался переоборудованием зданий в центре Петербурга. Основал и возглавил "Всемирный конгресс народов Грузии", объединяющий грузин, проживающих за пределами исторической родины. В 2009 году на Международной конференции народов Грузии в Сочи он заявил о намерении участвовать в выборах президента Грузии. Кроме того, стал одним из трех учредителей Санкт-Петербургской юридической академии.Ебралидзе - спонсор гуманитарных проектов, среди которых установка в центре Петербурга памятника герою Отечественной войны 1812 года князю Петру Багратиону. В 2006 году он подарил Эрмитажу две уникальные работы русских резчиков первой четверти XIX века.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211221/sud-prolil-arest-biznesmenu-ebralidze-263045103.html
санкт-петербург
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24529/75/245297529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44eec6e4d4593f47a908e97efccd7a95.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, происшествия, санкт-петербург
Суд в Санкт-Петербурге оставил в заключении миллиардера Ебралидзе
Подписаться на
Сам Ебралидзе вину не признает и просит смягчить меру пресечения
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Российский миллиардер Александр Ебралидзе, который обвиняется в присвоении около трех миллиардов рублей, остался в заключении на время следствия.
Как сообщает РИА Новости
, в среду Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение о продлении ареста.
"Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Ебралидзе без изменений", - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что сам Ебралидзе вину не признает и просит смягчить меру пресечения. Обвиняемый заявил, что его оговорил бизнес-партнер Эльдар Дыгов, который также находится под арестом.
По данным следствия, Ебралидзе в 2014-2016 годах организовал незаконное присвоение вверенных Дыгову денег, хранящихся в "Констанс-Банке", на сумму более 2,9 миллиарда рублей. Дыгов занимал в банке должность председателя правления, а Ебралидзе был совладельцем. Лицензию у "Констанс-Банка" отозвали в августе 2016 года.
"Один из свидетелей защиты сообщил, что в 2016 году сотрудники Центробанка не смогли вовремя начать проверку хранилища банка, так как Дыгов сообщил, что ключи от помещения он забыл в машине, а машину оставил в Финляндии. Да и проверять нечего, денег в хранилище нет. Таким образом, защита полагала, что уже тогда Дыгов знал, что денег нет", - отмечено в сообщении.
Ебралидзе был задержан 24 ноября, вскоре его арестовали. При обыске в рабочем кабинете бизнесмена была обнаружена электронная переписка, указывающая на его возможную осведомленность об организации заказных убийств, сообщала пресс-служба судов.
Ебралидзе известен как основатель компании "Талион", занимался переоборудованием зданий в центре Петербурга. Основал и возглавил "Всемирный конгресс народов Грузии", объединяющий грузин, проживающих за пределами исторической родины. В 2009 году на Международной конференции народов Грузии в Сочи он заявил о намерении участвовать в выборах президента Грузии. Кроме того, стал одним из трех учредителей Санкт-Петербургской юридической академии.
Ебралидзе - спонсор гуманитарных проектов, среди которых установка в центре Петербурга памятника герою Отечественной войны 1812 года князю Петру Багратиону. В 2006 году он подарил Эрмитажу две уникальные работы русских резчиков первой четверти XIX века.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.