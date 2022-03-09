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Суд в Санкт-Петербурге оставил в заключении миллиардера Ебралидзе

Суд в Санкт-Петербурге оставил в заключении миллиардера Ебралидзе

Сам Ебралидзе вину не признает и просит смягчить меру пресечения 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T16:21+0400

2022-03-09T16:21+0400

2022-03-09T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Российский миллиардер Александр Ебралидзе, который обвиняется в присвоении около трех миллиардов рублей, остался в заключении на время следствия.Как сообщает РИА Новости, в среду Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение о продлении ареста.Отмечается, что сам Ебралидзе вину не признает и просит смягчить меру пресечения. Обвиняемый заявил, что его оговорил бизнес-партнер Эльдар Дыгов, который также находится под арестом. По данным следствия, Ебралидзе в 2014-2016 годах организовал незаконное присвоение вверенных Дыгову денег, хранящихся в "Констанс-Банке", на сумму более 2,9 миллиарда рублей. Дыгов занимал в банке должность председателя правления, а Ебралидзе был совладельцем. Лицензию у "Констанс-Банка" отозвали в августе 2016 года."Один из свидетелей защиты сообщил, что в 2016 году сотрудники Центробанка не смогли вовремя начать проверку хранилища банка, так как Дыгов сообщил, что ключи от помещения он забыл в машине, а машину оставил в Финляндии. Да и проверять нечего, денег в хранилище нет. Таким образом, защита полагала, что уже тогда Дыгов знал, что денег нет", - отмечено в сообщении.Ебралидзе был задержан 24 ноября, вскоре его арестовали. При обыске в рабочем кабинете бизнесмена была обнаружена электронная переписка, указывающая на его возможную осведомленность об организации заказных убийств, сообщала пресс-служба судов.Ебралидзе известен как основатель компании "Талион", занимался переоборудованием зданий в центре Петербурга. Основал и возглавил "Всемирный конгресс народов Грузии", объединяющий грузин, проживающих за пределами исторической родины. В 2009 году на Международной конференции народов Грузии в Сочи он заявил о намерении участвовать в выборах президента Грузии. Кроме того, стал одним из трех учредителей Санкт-Петербургской юридической академии.Ебралидзе - спонсор гуманитарных проектов, среди которых установка в центре Петербурга памятника герою Отечественной войны 1812 года князю Петру Багратиону. В 2006 году он подарил Эрмитажу две уникальные работы русских резчиков первой четверти XIX века.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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