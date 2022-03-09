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Тбилисский суд вынес обвинительный приговор убийце австралийки Шанай Брук
Тбилисский суд вынес обвинительный приговор убийце австралийки Шанай Брук
На сегодняшнем процессе присутствовали брат Шанай Брук Тайсон Эдвардс, который специально прибыл в Тбилиси из Лондона, а также консул Австралии 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T17:28+0400
2022-03-09T17:28+0400
2022-03-09T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд признал Рафаэля Мурсакулова виновным в убийстве австралийки Шанай Брук (Эдвардс) и приговорил его к 20 годам тюрьмы.Преподававшая в Батуми английский язык Шанай Брук была зверски убита в Тбилиси 30 июля 2021 года. Ее тело нашли на следующий день в лесном массиве на горе Мтацминда, куда она отправилась на прогулку. По обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах задержали Рафаэля Мурсакулова.На сегодняшнем процессе присутствовали брат Шанай Брук Тайсон Эдвардс, который специально прибыл в Тбилиси из Лондона, а также консул Австралии.Семья убитой требовала от суда бессрочного заключения для Мурсакулова.Во время последнего слова Мурсакулов обратился к семья Шанай Брук. Он расплакался и попросил прощения. Ранее он заявил, что не собирается обжаловать приговор.Также ранее экспертиза признала Мурсакулова вменяемым.В последний раз Шанай Брук видели живой днем 30 июля, когда она отправилась на прогулку на склоны горы Мтацминда. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США.Глава МВД Грузии: моя семья радуется слухам об отставке >>>Закончив разговор, подруга через некоторое время вновь ответила на входящий звонок Брук. В трубке слышались крики и мольбу Брук о том, чтобы ее оставили в покое. Вскоре связь с ней прервалась. Подруга позвонила общим знакомым в Тбилиси и подняла тревогу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Тбилисский суд вынес обвинительный приговор убийце австралийки Шанай Брук
17:28 09.03.2022 (обновлено: 17:37 09.03.2022) Подписаться на
На сегодняшнем процессе присутствовали брат Шанай Брук Тайсон Эдвардс, который специально прибыл в Тбилиси из Лондона, а также консул Австралии
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд признал Рафаэля Мурсакулова виновным в убийстве австралийки Шанай Брук (Эдвардс) и приговорил его к 20 годам тюрьмы.
Преподававшая в Батуми английский язык Шанай Брук была зверски убита в Тбилиси 30 июля 2021 года. Ее тело нашли на следующий день в лесном массиве на горе Мтацминда, куда она отправилась на прогулку. По обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах задержали Рафаэля Мурсакулова.
Приговор озвучил судья Звиад Шарадзе. Рафаэль Мурсакулов был признан судом виновным не только в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах (статья 109 УК Грузии), но и в "разбое" (статья 179 УК Грузии).
На сегодняшнем процессе присутствовали брат Шанай Брук Тайсон Эдвардс, который специально прибыл в Тбилиси из Лондона, а также консул Австралии.
Семья убитой требовала от суда бессрочного заключения для Мурсакулова.
Во время последнего слова Мурсакулов обратился к семья Шанай Брук. Он расплакался и попросил прощения. Ранее он заявил, что не собирается обжаловать приговор.
Также ранее экспертиза признала Мурсакулова вменяемым.
В последний раз Шанай Брук видели живой днем 30 июля, когда она отправилась на прогулку на склоны горы Мтацминда. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США.
Закончив разговор, подруга через некоторое время вновь ответила на входящий звонок Брук. В трубке слышались крики и мольбу Брук о том, чтобы ее оставили в покое. Вскоре связь с ней прервалась. Подруга позвонила общим знакомым в Тбилиси и подняла тревогу.
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