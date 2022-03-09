https://sputnik-georgia.ru/20220309/vlasti-gruzii-poka-ne-dopuskali-oshibok--ekspert-o-situatsii-vokrug-ukrainy-265083925.html

Власти Грузии пока не допускали ошибок – эксперт о ситуации вокруг Украины

Власти Грузии пока не допускали ошибок – эксперт о ситуации вокруг Украины

Эксперт оценил геополитические события в мире, а также действия грузинских властей 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T11:26+0400

2022-03-09T11:26+0400

2022-03-09T12:46+0400

грузия

новости

политика

ираклий гарибашвили

украина

петре мамрадзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/07/260302944_0:59:1280:780_1920x0_80_0_0_b263850e5872b82c43bdaf0a3769f71b.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Руководитель грузинского Института стратегии и управления, эксперт Петр Мамрадзе положительно оценил позицию Грузии касательно событий вокруг Украины.Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили решил, что Тбилиси не будет присоединяться к новым экономическим санкциям против России, так как они намного больше навредят самой Грузии.При этом он напомнил о том, что, несмотря на отказ вводить против России санкции, Грузия оказывает политическую поддержку Украине."Хочу всем напомнить, что Грузия на Генассамблее ООН проголосовала за осуждение действий России. А из бывших стран Советского Союза, если не считать стран Балтии, это сделали только Грузия, Украина и Молдова", - отметил Мамрадзе.По его словам, Армения воздержалась голосовать, Азербайджан вообще не принял участие, а все страны Центральной Азии или воздержались, или же не приняли участия.Премьер пообещал сохранить в Грузии мир>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны ввели крупные экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, украина, петре мамрадзе