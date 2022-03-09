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Власти Грузии пока не допускали ошибок – эксперт о ситуации вокруг Украины
Власти Грузии пока не допускали ошибок – эксперт о ситуации вокруг Украины
Эксперт оценил геополитические события в мире, а также действия грузинских властей 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T11:26+0400
2022-03-09T11:26+0400
2022-03-09T12:46+0400
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политика
ираклий гарибашвили
украина
петре мамрадзе
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Руководитель грузинского Института стратегии и управления, эксперт Петр Мамрадзе положительно оценил позицию Грузии касательно событий вокруг Украины.Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили решил, что Тбилиси не будет присоединяться к новым экономическим санкциям против России, так как они намного больше навредят самой Грузии.При этом он напомнил о том, что, несмотря на отказ вводить против России санкции, Грузия оказывает политическую поддержку Украине."Хочу всем напомнить, что Грузия на Генассамблее ООН проголосовала за осуждение действий России. А из бывших стран Советского Союза, если не считать стран Балтии, это сделали только Грузия, Украина и Молдова", - отметил Мамрадзе.По его словам, Армения воздержалась голосовать, Азербайджан вообще не принял участие, а все страны Центральной Азии или воздержались, или же не приняли участия.Премьер пообещал сохранить в Грузии мир>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны ввели крупные экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Власти Грузии пока не допускали ошибок – эксперт о ситуации вокруг Украины
11:26 09.03.2022 (обновлено: 12:46 09.03.2022) Подписаться на
Эксперт оценил геополитические события в мире, а также действия грузинских властей
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Руководитель грузинского Института стратегии и управления, эксперт Петр Мамрадзе положительно оценил позицию Грузии касательно событий вокруг Украины.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили решил, что Тбилиси не будет присоединяться к новым экономическим санкциям против России, так как они намного больше навредят самой Грузии.
"Спасибо Господу, правительство пока не допускало ошибок", – заявил Мамрадзе в эфире телеканала "Имеди".
При этом он напомнил о том, что, несмотря на отказ вводить против России санкции, Грузия оказывает политическую поддержку Украине.
"Хочу всем напомнить, что Грузия на Генассамблее ООН проголосовала за осуждение действий России. А из бывших стран Советского Союза, если не считать стран Балтии, это сделали только Грузия, Украина и Молдова", - отметил Мамрадзе.
По его словам, Армения воздержалась голосовать, Азербайджан вообще не принял участие, а все страны Центральной Азии или воздержались, или же не приняли участия.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны ввели крупные экономические санкции в отношении России.
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