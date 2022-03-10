https://sputnik-georgia.ru/20220310/aktivist-zabrosavshiy-zdanie-administratsii-pravitelstva-v-tbilisi-otsidit-chetyre-dnya-265129678.html

Основатель движения "Стыдно" получил четверо суток за хулиганство

Основатель движения "Стыдно" получил четверо суток за хулиганство

Все демонстранты 7 и 8 марта были задержаны за хулиганство и неподчинение законному требованию полиции 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T18:40+0400

2022-03-10T18:40+0400

2022-03-10T18:57+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил гражданского активиста и одного из основателей движения "Стыдно" Шоту Дигмелашвили к четырем суткам административного ареста, говорится в сообщении движения.Дигмелашвили задержали в административном порядке 8 марта у здания правительственной канцелярии в Тбилиси, после того как он бросил в здание несколько куриных яиц. Таким образом активист опротестовал задержание своих соратников вечером в понедельник. Все они, а также Дигмелашвили были задержаны за хулиганство и неподчинение законному требованию полиции.Вечером в понедельник были задержаны девять членов движения "Стыдно", среди них Гига Макарашвили, Нодар Рухадзе и Бачи Валишвили, которые организовали у парламента акцию в поддержку Украины, а после отправились к зданию правительства требовать отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Митинг в поддержку Украины в Тбилиси перерос в антиправительственные выступления>>Задержания начались после того, как участники акции стали забрасывать полицейских, которые выстроили кордон перед правительством, туалетной бумагой, а позже начали сыпать на них муку, заявляя, что она российского производства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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