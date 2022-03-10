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Активность ВКонтакте бьет новые рекорды
Активность ВКонтакте бьет новые рекорды
Последние пару недель ВКонтакте фиксирует бурный рост различных активностей на платформе 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T20:20+0400
2022-03-10T20:20+0400
2022-03-10T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Активность российской социальной сети ВКонтакте бьет новые рекорды - зафиксированы свыше 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн клипов в сутки, сообщает пресс-служба компании.Последние пару недель Сеть ВКонтакте фиксирует бурный рост различных активностей на платформе: пользователи больше общаются, добавляют новых друзей, активно смотрят новости и видео.К компании отмечают, что на платформу активно приходят новые люди — за последние две недели ежедневная аудитория ВКонтакте выросла на 300 000 пользователей, и компания прогнозирует дальнейший рост. Число ежедневных регистраций в социальной сети выросло почти на 20%. Кроме того, на 20% за две недели выросло число созданных дружб и на 12% — количество звонков, что говорит о возросшей потребности людей в общении."ВКонтакте дает возможность как опытным, так и начинающим авторам использовать социальную сеть для популяризации своего контента. Накануне компания запустила ряд активностей, направленных на общение, с призовым фондом 100 млн рублей. По случаю 8 марта в Клипах проходит челлендж совместно с известными блогерами. Победителей ждут ценные призы — 100 умных колонок Маруся, а также возможность снять совместные ролики с популярными авторами клипов", - сообщают в пресс-службе.Клипы ВКонтакте установили новый рекорд >>>Кроме того, в Сети ВКонтакте стартовала крупнейшая в истории компании программа поддержки авторов. Социальная сеть приняла решение временно отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов. Благодаря этому они получат 100% дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать порядка 600 млн рублей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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вконтакте, россия, соцсети, общество
Активность ВКонтакте бьет новые рекорды
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Последние пару недель ВКонтакте фиксирует бурный рост различных активностей на платформе
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik.
Активность российской социальной сети
ВКонтакте бьет новые рекорды - зафиксированы свыше 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн клипов в сутки, сообщает
пресс-служба компании.
Последние пару недель Сеть ВКонтакте фиксирует бурный рост различных активностей на платформе: пользователи больше общаются, добавляют новых друзей, активно смотрят новости и видео.
"Резкий рост показывает видеоконтент — на 40% выросло число просмотров видео ВКонтакте, в 2 раза — загрузок коротких вертикальных видео в Клипах. 8 марта социальная сеть достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в сутки", - говорится в сообщении.
К компании отмечают, что на платформу активно приходят новые люди — за последние две недели ежедневная аудитория ВКонтакте выросла на 300 000 пользователей, и компания прогнозирует дальнейший рост. Число ежедневных регистраций в социальной сети выросло почти на 20%.
Кроме того, на 20% за две недели выросло число созданных дружб и на 12% — количество звонков, что говорит о возросшей потребности людей в общении.
"ВКонтакте дает возможность как опытным, так и начинающим авторам использовать социальную сеть для популяризации своего контента. Накануне компания запустила ряд активностей, направленных на общение, с призовым фондом 100 млн рублей. По случаю 8 марта в Клипах проходит челлендж совместно с известными блогерами. Победителей ждут ценные призы — 100 умных колонок Маруся, а также возможность снять совместные ролики с популярными авторами клипов", - сообщают в пресс-службе.
Кроме того, в Сети ВКонтакте стартовала крупнейшая в истории компании программа поддержки авторов. Социальная сеть приняла решение временно отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов. Благодаря этому они получат 100% дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать порядка 600 млн рублей.
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