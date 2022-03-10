https://sputnik-georgia.ru/20220310/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-970-265112186.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 970

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 970

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 889 инфицированных коронавирусом 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T11:01+0400

2022-03-10T11:01+0400

2022-03-10T11:07+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 970, скончались 29 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 631 900 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 7 294 человек, а с начала пандемии – 1 578 178. Скончались 16 485.За сутки сделано 12 645 тестоы на коронавирус, в том числе 10 240 на антиген и 2 405 15,58ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 15,58%, за последние 14 дней – 17,68%, за последние семь дней – 15,09%.К этому времени сделано 2 829 114 прививок, в том числе за последние сутки – 976.Беспрецедентный случай в клинике Тбилиси – врачи спасли мать и младенца от COVID-19 >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 889 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19