https://sputnik-georgia.ru/20220310/chto-zaprescheno-vyvozit-iz-rossii---perechen-tovarov-265126233.html

Что запрещено вывозить из России - перечень товаров

Что запрещено вывозить из России - перечень товаров

Ограничения не касаются государств – членов Евразийского экономического союза 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T17:15+0400

2022-03-10T17:15+0400

2022-03-10T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Правительство России утвердило список товаров и оборудования, которое запрещено вывозить из страны до конца 2022 года, говорится в сообщении на сайте кабмина. Речь идет о товарах и оборудовании, которое ранее было завезено в Россию. Правительство пояснило, что эти меры необходимы для обеспечения стабильности на рынке России.Вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Абхазии и Южной Осетии. При этом нужны будут соответствующие разрешения. Кроме того, до конца года ограничен вывоз из РФ некоторых видов лесоматериалов. Он запрещен в государства, "совершившие недружественные действия".Россия выходит из Совета Европы: в МИД РФ назвали причины>>Перечень был определен согласно указу президента "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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