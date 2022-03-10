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Что запрещено вывозить из России - перечень товаров
Что запрещено вывозить из России - перечень товаров
Ограничения не касаются государств – членов Евразийского экономического союза 10.03.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Правительство России утвердило список товаров и оборудования, которое запрещено вывозить из страны до конца 2022 года, говорится в сообщении на сайте кабмина. Речь идет о товарах и оборудовании, которое ранее было завезено в Россию. Правительство пояснило, что эти меры необходимы для обеспечения стабильности на рынке России.Вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Абхазии и Южной Осетии. При этом нужны будут соответствующие разрешения. Кроме того, до конца года ограничен вывоз из РФ некоторых видов лесоматериалов. Он запрещен в государства, "совершившие недружественные действия".Россия выходит из Совета Европы: в МИД РФ назвали причины&gt;&gt;Перечень был определен согласно указу президента "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Что запрещено вывозить из России - перечень товаров

17:15 10.03.2022
© photo: Sputnik / Alexey MaishevПравительство РФ
Правительство РФ - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2022
© photo: Sputnik / Alexey Maishev
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Ограничения не касаются государств – членов Евразийского экономического союза
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Правительство России утвердило список товаров и оборудования, которое запрещено вывозить из страны до конца 2022 года, говорится в сообщении на сайте кабмина.
Речь идет о товарах и оборудовании, которое ранее было завезено в Россию.
"В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров, в том числе, железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели", — сказано в сообщении.
Правительство пояснило, что эти меры необходимы для обеспечения стабильности на рынке России.
Вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Абхазии и Южной Осетии. При этом нужны будут соответствующие разрешения.
Кроме того, до конца года ограничен вывоз из РФ некоторых видов лесоматериалов. Он запрещен в государства, "совершившие недружественные действия".
Россия выходит из Совета Европы: в МИД РФ назвали причины>>
Перечень был определен согласно указу президента "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".
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