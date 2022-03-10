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Дефицита сахара в Грузии не может быть: последние тенденции, цены и главные поставщики

Дефицита сахара в Грузии не может быть: последние тенденции, цены и главные поставщики

Опасаясь повышения цен и дефицита, население стало в панике сметать сахар с прилавков магазинов 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T18:00+0400

2022-03-10T18:00+0400

2022-03-10T18:48+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Импорт сахара в Грузию не зависит от российского или украинского рынков, поэтому дефицит этого продукта в стране исключен, заявил глава Бизнес ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чкония.Тема сахара в последние дни стала одной из самых актуальных в Грузии. Опасаясь повышения цен и дефицита, население стало в панике сметать его, а также соль, соду и подсолнечное масло с прилавков магазинов и рынков. Запасы магазинов, рассчитанные на несколько дней, закончились за сутки, а пустые прилавки стали поводом для новой паники.Однако, несмотря на уверения импортеров и бизнеса, Минсельхоз Грузии все же решил провести инвентаризацию складов и проверить реальность наличия запасов продовольствия в стране.Откуда у Грузии сахарВ 2021 году в Грузию было завезено 120,7 тонны сахара, из которых 57 тонн – из Бразилии. Украина в списке импортеров лишь на восьмом месте, а Россия – и вовсе на 12-м.Что касается мировых цен на сахар, то, согласно Индексу цен Продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО), в феврале Индекс цен на сахар, который формируется на основании торгов на мировых биржах, достиг минимального значения с июля прошлого года.Снижение мировых цен на сахар объясняется благоприятными видами на урожай в основных странах-экспортерах, в частности в Индии и Таиланде, и улучшением погодных условий в Бразилии, благоприятствующих развитию посевов.События на Украине вызвали резкий скачок цен на мировых биржах на фьючерсы на сахар, но цены уже начали стабилизироваться как на Лондонской бирже, так и на биржах США.Что запрещено вывозить из России - перечень товаров >>>В Грузии за 2021 год цены на сахар выросли на 12,6 процентного пункта. Что касается 2022 года, то цены на сахар в феврале этого года упали на 15,26 процентного пункта по сравнению с январем того же года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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