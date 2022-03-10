https://sputnik-georgia.ru/20220310/glava-natsbanka-gruzii-stabilnosti-finansovogo-sektora-gruzii-nichego-ne-ugrozhaet-265107586.html

Глава Нацбанка Грузии: стабильности финансового сектора Грузии ничего не угрожает

Глава Нацбанка Грузии: стабильности финансового сектора Грузии ничего не угрожает

Из-за событий на Украине авторитетные финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T09:36+0400

2022-03-10T09:36+0400

2022-03-10T09:36+0400

экономика

экономика грузии

национальный банк

грузия

новости

колебание курса лари

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Финансовый сектор Грузии стабилен и ему ничего не угрожает, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.Из-за событий на Украине авторитетные финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателей.Он также отметил, что Нацбанк активно сотрудничает с международными финансовыми институтами и выполняет все правила. При этом он подчеркнул, что ни один из депозитариев ВТБ банка Грузии, который попал под санкции, не лишится своих средств."Наша функция как регулятора – максимально полноценно защитить права депозитариев, и не одному депозитарию, у которого были депозиты в ВТБ Банке, ничего не грозит", – сказал Гвенетадзе.По его словам, в данный момент Нацбанк работает в 24-часовом режиме, чтобы справиться с ситуацией и не создавать проблем вкладчикам."Сейчас нам незачем беспокоиться. Финансовая система стабильна, и продолжает функционирование и кредитование экономики", – сказал Гвенетадзе.Никакого дефицита продовольствия в Грузии нет - Минсельхоз >>>Запад стал ужесточать санкции против России после начала российской спецоперации на Украине утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Грузия не стала вводить санкции. Как заявили власти, от этого намного больше пострадает сама Грузия.Однако ситуация в финансовой сфере, про прогнозам аналитиков, ухудшится. Ожидается как падение обменного курса национальной валюты лари по отношению к доллару, так и снижение экономического роста и рост цен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, экономика грузии, национальный банк, грузия, новости, колебание курса лари