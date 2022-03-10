https://sputnik-georgia.ru/20220310/kogda-vaktsinirovatsya-posle-omikrona-otvet-virusologa-265133363.html
Когда вакцинироваться после "омикрона"? Ответ вирусолога
Когда вакцинироваться после "омикрона"? Ответ вирусолога
У каждого индивидуальный организм — поэтому некоторые могут повторно заболеть уже через четыре месяца 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T21:22+0400
2022-03-10T21:22+0400
2022-03-10T21:22+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Вакцинация против коронавируса после заболевания штаммом "омикрон" возможна не ранее, чем через шесть месяцев, заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов.При этом врач отметил, что у каждого человека индивидуальный организм — поэтому некоторые могут повторно заболеть уже через четыре месяца. Медик порекомендовал переболевшим при выборе времени для прививки ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию в стране.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в середине ноября 2021 года. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".Вызванный "омикроном" коронавирус в основном протекает как ОРВИ – Роспотребнадзор >>>Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают населения соблюдать меры предосторожности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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штамм коронавируса "омикрон", новости, общество, наука, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, советы врачей
Когда вакцинироваться после "омикрона"? Ответ вирусолога
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У каждого индивидуальный организм — поэтому некоторые могут повторно заболеть уже через четыре месяца
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Вакцинация против коронавируса после заболевания штаммом "омикрон" возможна не ранее, чем через шесть месяцев, заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов.
"Я думаю, что как минимум через полгода можно вакцинироваться. А лучше, наверное, через год. Но не раньше, чем через полгода, и то, если в очередной раз будет складываться неприятная ситуация. То есть какая-то новая версия (вируса - ред.) появится", — сказал вирусолог в беседе с Ura.ru.
При этом врач отметил, что у каждого человека индивидуальный организм — поэтому некоторые могут повторно заболеть уже через четыре месяца. Медик порекомендовал переболевшим при выборе времени для прививки ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию в стране.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в середине ноября 2021 года. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".
Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают населения соблюдать меры предосторожности.
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