https://sputnik-georgia.ru/20220310/kogda-vaktsinirovatsya-posle-omikrona-otvet-virusologa-265133363.html

Когда вакцинироваться после "омикрона"? Ответ вирусолога

Когда вакцинироваться после "омикрона"? Ответ вирусолога

У каждого индивидуальный организм — поэтому некоторые могут повторно заболеть уже через четыре месяца 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T21:22+0400

2022-03-10T21:22+0400

2022-03-10T21:22+0400

штамм коронавируса "омикрон"

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Вакцинация против коронавируса после заболевания штаммом "омикрон" возможна не ранее, чем через шесть месяцев, заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов.При этом врач отметил, что у каждого человека индивидуальный организм — поэтому некоторые могут повторно заболеть уже через четыре месяца. Медик порекомендовал переболевшим при выборе времени для прививки ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию в стране.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в середине ноября 2021 года. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".Вызванный "омикроном" коронавирус в основном протекает как ОРВИ – Роспотребнадзор >>>Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают населения соблюдать меры предосторожности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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штамм коронавируса "омикрон", новости, общество, наука, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, советы врачей