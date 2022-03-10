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Министры обороны Грузии и Украины примут участие в совещании министров обороны стран НАТО

Министры обороны Грузии и Украины примут участие в совещании министров обороны стран НАТО

Ожидается, что главной темой встречи будут события вокруг Украины 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T07:31+0400

2022-03-10T07:31+0400

2022-03-10T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Главы Минобороны Грузии и Украины Джуаншер Бурчуладзе и Алексей Резников примут участие в совещании министров обороны стран НАТО 16 марта.Как говорится в сообщении на сайте альянса, встреча пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе под председательством генсека организации Йенса Столтенберга. Помимо Грузии и Укрианы во встрече примут участие министры обороны Финляндии и Швеции."Украина не будет умолять на коленях" – Зеленский охладел к вопросу вступления в НАТО>>Ожидается, что главной темой встречи будут события вокруг Украины.Россия 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, в мире, грузия, владимир путин, йенс столтенберг, брюссель, швеция, нато, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022