https://sputnik-georgia.ru/20220310/minkult-gruzii-obyavil-konkurs-dlya-prodvizheniya-mezhdunarodnykh-festivaley-265094000.html

Минкульт Грузии объявил конкурс для продвижения международных фестивалей

Минкульт Грузии объявил конкурс для продвижения международных фестивалей

Цель проекта – содействие международному культурному туризму путем активизации жизни искусства в стране 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T08:33+0400

2022-03-10T08:33+0400

2022-03-10T08:33+0400

грузия

культура

новости

тбилиси

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

фестиваль

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ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило о начале конкурсе "Поддержка международных фестивалей и мастер-классов", в который входят категории кино, театр, фотография, анимация и современная музыка.Общий бюджет, выделенный на конкурс, составляет 500 000 лари (более 147,5 тысячи долларов), отмечают в ведомстве.Согласно условиям нового конкурса, право на участие в нем имеют юридические лица, зарегистрированные в Грузии. Участник может представить на конкурс только один проект.Отмечается, что предпочтение в конкурсе будет отдаваться следующим проектам:Конкурсные заявки принимаются в материальном виде до 17 марта 2022 года, 12:00 часов, в министерстве по адресу: г. Тбилиси, ул. Набережная, 4. Или в электронном виде на официальной электронной почте министерства: info@culture.gov.geМинистерство культуры Грузии сообщило о новшествах в музеях >>>Следует отметить, что в 2021 году министерство объявило о проведении двух конкурсов в этой сфере, а именно "Продвижение фестивалей и международных мастер-классов", но конкурс был отменен из-за пандемии, а также "Продвижение международных кинофестивалей".В рамках проекта было профинансировано 7 проектов, охватывающих 3 локации, в которых участвовало 380 участников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, культура, новости, тбилиси, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, фестиваль