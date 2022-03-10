https://sputnik-georgia.ru/20220310/minkult-gruzii-obyavil-konkurs-dlya-prodvizheniya-mezhdunarodnykh-festivaley-265094000.html
Минкульт Грузии объявил конкурс для продвижения международных фестивалей
Минкульт Грузии объявил конкурс для продвижения международных фестивалей
Цель проекта – содействие международному культурному туризму путем активизации жизни искусства в стране 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T08:33+0400
2022-03-10T08:33+0400
2022-03-10T08:33+0400
грузия
культура
новости
тбилиси
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
фестиваль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/16/252392109_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cf4a51cc8d0d41cd572cbb483e6b5125.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило о начале конкурсе "Поддержка международных фестивалей и мастер-классов", в который входят категории кино, театр, фотография, анимация и современная музыка.Общий бюджет, выделенный на конкурс, составляет 500 000 лари (более 147,5 тысячи долларов), отмечают в ведомстве.Согласно условиям нового конкурса, право на участие в нем имеют юридические лица, зарегистрированные в Грузии. Участник может представить на конкурс только один проект.Отмечается, что предпочтение в конкурсе будет отдаваться следующим проектам:Конкурсные заявки принимаются в материальном виде до 17 марта 2022 года, 12:00 часов, в министерстве по адресу: г. Тбилиси, ул. Набережная, 4. Или в электронном виде на официальной электронной почте министерства: info@culture.gov.geМинистерство культуры Грузии сообщило о новшествах в музеях >>>Следует отметить, что в 2021 году министерство объявило о проведении двух конкурсов в этой сфере, а именно "Продвижение фестивалей и международных мастер-классов", но конкурс был отменен из-за пандемии, а также "Продвижение международных кинофестивалей".В рамках проекта было профинансировано 7 проектов, охватывающих 3 локации, в которых участвовало 380 участников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/16/252392109_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_109cbd1ad7c1b7c706ea991d79f9f7a1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, культура, новости, тбилиси, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, фестиваль
Минкульт Грузии объявил конкурс для продвижения международных фестивалей
Подписаться на
Цель проекта – содействие международному культурному туризму путем активизации жизни искусства в стране
ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило о начале конкурсе "Поддержка международных фестивалей и мастер-классов", в который входят категории кино, театр, фотография, анимация и современная музыка.
Цель конкурса – продвижение важных международных фестивальных мероприятий, знакомство с текущими процессами и современными тенденциями в сфере культуры, а также содействие международному и внутреннему культурному туризму путем активизации культурной жизни в стране.
Общий бюджет, выделенный на конкурс, составляет 500 000 лари (более 147,5 тысячи долларов), отмечают
в ведомстве.
Согласно условиям нового конкурса, право на участие в нем имеют юридические лица, зарегистрированные в Грузии. Участник может представить на конкурс только один проект.
Отмечается, что предпочтение в конкурсе будет отдаваться следующим проектам:
с активными мероприятиями в рамках фестиваля, разнообразием фестивальной программы, количеством стран-участниц;
международным мастер-классам, отвечающим вызовам в области культуры;
с обменом знаниями и опытом успешных и высокопрофессиональных художников;
с опытом организации и проведения международных фестивалей и мастер-классов.
Конкурсные заявки принимаются в материальном виде до 17 марта 2022 года, 12:00 часов, в министерстве по адресу: г. Тбилиси, ул. Набережная, 4. Или в электронном виде на официальной электронной почте министерства: info@culture.gov.ge
Следует отметить, что в 2021 году министерство объявило о проведении двух конкурсов в этой сфере, а именно "Продвижение фестивалей и международных мастер-классов", но конкурс был отменен из-за пандемии, а также "Продвижение международных кинофестивалей".
В рамках проекта было профинансировано 7 проектов, охватывающих 3 локации, в которых участвовало 380 участников.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.