https://sputnik-georgia.ru/20220310/neytralitet-dlya-gruzii-i-ukrainy---edinyy-front-patriotov-gruzii-obratilsya-k-sovbezu-oon-265125964.html

"Нейтралитет для Грузии и Украины" - Единый фронт патриотов Грузии обратился к Совбезу ООН

"Нейтралитет для Грузии и Украины" - Единый фронт патриотов Грузии обратился к Совбезу ООН

Письмо было составлено в семи экземплярах. Подписал обращение в общей сложности 21 человек 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T16:39+0400

2022-03-10T16:39+0400

2022-03-10T16:44+0400

альянс патриотов грузии

грузия

новости

политика

украина

нато

ирма инашвили

владимир путин

совбез оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1b/249823032_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_6fac1245339a8b695962536e7981e335.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Единый фронт патриотов Грузии, объединяющий 55 политических и общественных организаций, призвал Совет безопасности ООН поддержать и внести вклад в нейтралитет Грузии и Украины.Об этом говорится в открытом письме Совбезу ООН, которое опубликовала на своей странице в соцсети Facebook лидер "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили.Партия "Альянс патриотов" многие годы выступает за военный нейтралитет Грузии и прямой диалог с Россией, ее лидеры уже несколько раз посещали Москву.В обращении к Совбезу ООН грузинские политики отметили, что события на Украине наглядно показывают, что нейтралитет – лучшее решение для таких стран, как Грузия и Украина."На наш взгляд, трагический конфликт в Украине наглядно показывает, что нейтралитет — наилучшее решение для таких стран, как Грузия и Украина. Особенно, учитывая тот факт, что президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял, что наилучшее решение для Украины – нейтралитет, а президент Украины Владимир Зеленский "не боится обсуждать нейтральный статус", о чем он сам заявил 25 февраля. Все это подтверждает, что необходимо начать активную дискуссию о нейтралитете", - говорится в письме.В письме политики отмечают, что на протяжении прошедших 20-и лет Запад способствовал формированию и развитию на постсоветском пространстве политических партий, НПО и СМИ, полностью пренебрегающих нейтралитетом и пропагандирующих лишь НАТО как единственно эффективную систему международной безопасности. К письму Совбезу ООН приложен и документ уже готовой концепции нейтралитета Грузии, разработанной совместно с европейскими, российскими и американскими экспертами, а также в сотрудничестве с Национальной академией обороны Австрии, Венским университетом и Институтом политики безопасности.В тексте также описана ситуация с большим опросом населения, проведенным накануне парламентских выборов в 2020 году по вопросу военного нейтралитета Грузии и добрососедства с Россией (всего было опрошено более 1,2 млн респондентов). По результатам данного опроса большая часть опрошенных высказалась за военный нейтралитет страны и за диалог с Россией.Письмо было составлено в семи экземплярах. Подписал обращение в общей сложности 21 человек.Какой Россия хочет видеть Украину? Заявление Лаврова >>>Партия "Альянс патриотов Грузии" была создана в декабре 2012 года. В 2014 году ее лидер Ирма Инашвили на выборах мэра Тбилиси показала четвертый результат, набрав 4,72%. На парламентских выборах 2016 года партия набрала 5,01% и попала в парламент, а на выборах 2020 года набрала 3,14%.Однако лидеры партии отказались входить в парламент, считая выборы сфальсифицированными. При этом четверо депутатов из списка партии покинули "Альянс" и вошли в парламент Грузии, создав политическую группу "Европейские социалисты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

альянс патриотов грузии, грузия, новости, политика, украина, нато, ирма инашвили, владимир путин, совбез оон