https://sputnik-georgia.ru/20220310/pravitelstvo-gruzii-delaet-vse-chtoby-izbezhat-riskov---glava-minoborony-265129341.html
Правительство Грузии делает все, чтобы избежать рисков - глава Минобороны
Правительство Грузии делает все, чтобы избежать рисков - глава Минобороны
Политика, объявленная премьером, заключается в том, чтобы заботиться о стране, заверил министр обороны 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T18:23+0400
2022-03-10T18:23+0400
2022-03-10T18:25+0400
грузия
оборона грузии
министерство обороны грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263058328_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ab1be55c57e3c21f73ebb26f5922e991.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Правительство Грузии считает себя обязанным сделать все, чтобы страна избежала любого рода рисков, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.Что касается санкций, по словам министра, команда правительства ежедневно обсуждает те международные институты и то, как они могут повлиять своими решениями на Грузию.Отвечая на вопрос о заседании Совета безопасности, Джуаншер Бурчуладзе сообщил, что руководители силовых органов ежедневно встречаются с премьер-министром для обсуждения событий, возможных последствий и рисков, которые могут возникнуть в результате ситуации на Украине."Мы фактически собираемся ежедневно в таком же формате, и если будет необходимость в официальной встрече, мы соберемся, "— отметил Бурчуладзе.Дефицита сахара в Грузии не может быть: последние тенденции, цены и главные поставщики >>>Группа доверия парламента Грузии имеет прямой допуск к информации, содержащей государственную тайну. Накануне группа заслушала главу МВД Вахтанга Гомелаури.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263058328_133:0:1269:852_1920x0_80_0_0_17875a60e579ac2522ca05f89ce542ab.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, оборона грузии, министерство обороны грузии
Правительство Грузии делает все, чтобы избежать рисков - глава Минобороны
18:23 10.03.2022 (обновлено: 18:25 10.03.2022) Подписаться на
Политика, объявленная премьером, заключается в том, чтобы заботиться о стране, заверил министр обороны
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Правительство Грузии считает себя обязанным сделать все, чтобы страна избежала любого рода рисков, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
"Политика, объявленная нашим премьером и командой, заключается в том, чтобы заботиться о Грузии. Наше внимание сосредоточено на наших гражданах и нашей стране. Мы считаем себя обязанными избегать любых рисков", - сказал Бурчуладзе после заседания группы доверия Парламента Грузии.
Что касается санкций, по словам министра, команда правительства ежедневно обсуждает те международные институты и то, как они могут повлиять своими решениями на Грузию.
Отвечая на вопрос о заседании Совета безопасности, Джуаншер Бурчуладзе сообщил, что руководители силовых органов ежедневно встречаются с премьер-министром для обсуждения событий, возможных последствий и рисков, которые могут возникнуть в результате ситуации на Украине.
"Мы фактически собираемся ежедневно в таком же формате, и если будет необходимость в официальной встрече, мы соберемся, "— отметил Бурчуладзе.
Группа доверия парламента Грузии имеет прямой допуск к информации, содержащей государственную тайну. Накануне группа заслушала главу МВД Вахтанга Гомелаури.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.