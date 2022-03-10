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Шок прошел и лари начал укрепляться: Минфин о тенденции на валютном рынке Грузии

Шок прошел и лари начал укрепляться: Минфин о тенденции на валютном рынке Грузии

На пятницу, 11 марта, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари 3,3189 GEL/$1, после падения 10 марта до 3,4019 GEL/$1 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T20:59+0400

2022-03-10T20:59+0400

2022-03-10T20:59+0400

колебание курса лари

грузия

экономика

национальный банк

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Причин для паники по поводу курса национальной валюты лари по отношению к доллару не существует, что видно по тенденциям укрепления лари, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.На пятницу, 11 марта, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари 3,3189 GEL/$1, после падения 10 марта до 3,4019 GEL/$1. Накануне глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что курс лари уже практически полностью отразил негативные ожидания рынка.При этом он отметил, что прогнозировать события на данный момент невозможно из-за быстро меняющейся геополитической ситуации, но у властей есть определенный план."Мы разрабатываем несколько сценариев, как можно заменить и сохранить поступление денег в страну. В этом направлении работает правительство Грузии", - отметил Хуцишвили.Из-за событий на Украине авторитетные финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателейЧто говорят прогнозыПо мнению аналитиков международного аналитического агентства Galt&Taggart, последствия для экономики Грузии будут зависеть от продолжительности российской операции на Украине.Однако если операция продолжится и санкции в отношении России будут ужесточены, Грузию ждет отрицательный экономический рост на уровне -1%, инфляция – на уровне 9%, а курс лари по отношению к доллару составит 3,4 GEL/$1.По мнению аналитиков и другого финансового института - TBC Capital, в случае быстрого завершения операции рост ВВП снизится до 3,5-4,0%, инфляция увеличится лишь незначительно по сравнению с целевым показателем в 3%, а курс национальной валюты Грузии по отношению к доллару составит 3,25 GEL/$1. Правительство Грузии делает все, чтобы избежать рисков - глава Минобороны >>>В этом случае аналитики прогнозируют быстрое восстановление экономики уже в 2023 году, сравнивая нынешний период с пандемией.Однако если операция продолжится более трех месяцев и сыграют роль негативные внешние факторы, экономика Грузии за год вырастет всего на 0,5%, инфляция на уровне выше целевого показателя – в пределах 10%, а курс лари по отношению к доллару составит 3,5 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

колебание курса лари, грузия, экономика, национальный банк