https://sputnik-georgia.ru/20220310/strelba-v-kvemo-kartli-politsiya-zaderzhala-obvinyaemogo-v-umyshlennom-ubiystve-265117898.html

Стрельба в Квемо-Картли: полиция задержала обвиняемого в умышленном убийстве

Стрельба в Квемо-Картли: полиция задержала обвиняемого в умышленном убийстве

Предполагаемого преступника арестовали по горячим следам спустя несколько часов после инцидента 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T14:11+0400

2022-03-10T14:11+0400

2022-03-10T14:11+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 43-летнего мужчину по обвинению в попытке умышленного убийства и умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах.Следствие установило, что 9 марта в селе Норио (регион Квемо Картли) задержанный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из огнестрельного оружия в двух мужчин 35 и 36 лет, после чего скрылся с места преступления. Один из пострадавших получил смертельное ранение и скончался на месте, другой был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь. По версии следствия, стрельбе предшествовал словесный конфликт.Кровавое противостояние в Квемо Картли – есть жертва>>Сотрудники полиции задержали обвиняемого по горячим следам спустя несколько часов после инцидента. Полиция изъяла охотничье ружье в качестве орудия преступления.Обвиняемому грозит от 7 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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