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Встретятся ли Путин и Зеленский? Лавров и Кулеба обсудили возможность
Встретятся ли Путин и Зеленский? Лавров и Кулеба обсудили возможность
Путин не отказывается от встречи с Зеленским, заявил Лавров, но для этого надо провести подготовительную работу 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T15:27+0400
2022-03-10T15:27+0400
2022-03-10T15:42+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Возможность встречи президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским обсудил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, пишет РИА Новости. Такой контакт не должен быть "встречей ради встречи", заявил Лавров."Мы сегодня, кстати, эту тему затрагивали... Я ему (Кулебе) напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему", – отметил глава МИД РФ.Путин не отказывается от встречи с Зеленским, подчеркнул Лавров, однако если такая необходимость возникнет, нужна подготовительная работа."Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем", – сказал Лавров. Какой Россия хочет видеть Украину? Заявление Лаврова >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, новости, владимир путин, украина, мид рф, обострение ситуации вокруг украины 2022, лавров
Встретятся ли Путин и Зеленский? Лавров и Кулеба обсудили возможность
15:27 10.03.2022 (обновлено: 15:42 10.03.2022) Подписаться на
Путин не отказывается от встречи с Зеленским, заявил Лавров, но для этого надо провести подготовительную работу
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik.
Возможность встречи президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским обсудил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, пишет РИА Новости
.
Такой контакт не должен быть "встречей ради встречи", заявил Лавров.
"Всем хорошо известно, что президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности", – сказал Лавров.
"Мы сегодня, кстати, эту тему затрагивали... Я ему (Кулебе) напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему", – отметил глава МИД РФ.
Путин не отказывается от встречи с Зеленским, подчеркнул Лавров, однако если такая необходимость возникнет, нужна подготовительная работа.
"Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем", – сказал Лавров.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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