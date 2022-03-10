https://sputnik-georgia.ru/20220310/vstretyatsya-li-putin-i-zelenskiy-lavrov-i-kuleba-obsudili-vozmozhnost-265123366.html

Встретятся ли Путин и Зеленский? Лавров и Кулеба обсудили возможность

Встретятся ли Путин и Зеленский? Лавров и Кулеба обсудили возможность

Путин не отказывается от встречи с Зеленским, заявил Лавров, но для этого надо провести подготовительную работу 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T15:27+0400

2022-03-10T15:27+0400

2022-03-10T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Возможность встречи президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским обсудил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, пишет РИА Новости. Такой контакт не должен быть "встречей ради встречи", заявил Лавров."Мы сегодня, кстати, эту тему затрагивали... Я ему (Кулебе) напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему", – отметил глава МИД РФ.Путин не отказывается от встречи с Зеленским, подчеркнул Лавров, однако если такая необходимость возникнет, нужна подготовительная работа."Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем", – сказал Лавров. Какой Россия хочет видеть Украину? Заявление Лаврова >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, в мире, новости, владимир путин, украина, мид рф, обострение ситуации вокруг украины 2022, лавров