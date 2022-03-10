https://sputnik-georgia.ru/20220310/zemletryasenie-proizoshlo-na-granitse-gruzii-i-armenii--265136383.html

Землетрясение произошло на границе Грузии и Армении

Землетрясение произошло на границе Грузии и Армении

Землетрясение зафиксировано в 21:26, в 15 километрах к северо-востоку от населенного пункта Бавра 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T22:51+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 2.6 произошло в четверг на грузинско-армянской границе, сообщает Sputnik Армения.Отмечается, что землетрясение произошло в 21:26, в 15 километрах к северо-востоку от населенного пункта Бавра. Его очаг залегал на глубине 10 км. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.В эпицентре сила землетрясения составила 3-4 балла. Подземные толчки ощущались в населенных пунктах Бавра, Сарагюх Ширакской области (3 балла), городе Ташире, селах Мецаван, Сарчапет (2-3 балла) Лорийской области Армении.Напомним, что 13 февраля также было зарегистрировано землетрясение на границе Грузии и Армении. Сила подземных толчков в эпицентре составила 6-7 баллов. Еще одно землетрясение на границе произошло 19 февраля.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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землетрясения в грузии, грузия, новости, армения, землетрясение