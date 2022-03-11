https://sputnik-georgia.ru/20220311/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-elektroenergii-11-marta--265127109.html

Часть жителей Тбилиси останется без электроэнергии 11 марта

Часть жителей Тбилиси останется без электроэнергии 11 марта

Компания "Теласи" приносит извинения за причиненный дискомфорт 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T08:02+0400

2022-03-11T08:02+0400

2022-03-11T08:02+0400

электроэнергия

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ТБИЛИСИ, 11 мар – Sputnik. В некоторых районах Тбилиси будет ограничена подача электроэнергии 11 марта в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи".В районе Надзаладеви также в связи с плановыми работами ограничение будет действовать с 10:30 до 16:00: в X квартале поселка Згвисубани, в I и II кварталах XI микрорайона, а также III и V кварталах III микрорайона. Электроэнергии также не будет в IVa, IVб микрорайонах (частично) Мухиани, деревне Глдани (частично), на улицах Джанашия, Хевдзмари, Исакиани, Авшени, Нушис, Рчеулишвили, Нижарадзе, Ромелашвили, Шатили, а также улице 414-й Анапской дивизии и Чаргали.В районе Исани ограничение будет действовать с 10:00 до 18:00 на Кахетинском шоссе, в поселке Аэродрома (частично), улицах Лагидзе, Цулукидзе, Калоубани, Джавахети, улице 17 героев Шиндиси и Хведелидзе.В районе Мтацминда в связи с плановыми работами с 11:00 до 14:00 ограничение коснется населения улицы Зубалашвили (частично).Самый зеленый город в Европе – мэр Тбилиси озвучил планы >>>В Сабурталинском районе в связи с плановыми работами ограничение с 10:00 до 18:00 коснется (частично) населения улицы Политковской. По этой же причине с 11:00 до 16:00 ограничение будет распространяться на население улиц Костава и Вахтанга Бочоришвили.В Самгорском районе, в связи с плановыми работами, ограничения будут действовать с 10:00 до 17:00: на Кахетинском шоссе (частично), в поселке Аэропорт, поселке Земо Алексеевка, поселке Орхеви, на улицах Амиранашвили, Ахвледиани, Гокиели, Давида Какабадзе, Есенина, Георгия Мухадзе, Петрици, Цуцунава, Важа Банетишвили, Мераба Костава, Тенгиза Чантладзе и Гиви Амилахвари.Компания приносит извинения за причиненный дискомфорт.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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электроэнергия, грузия, новости, общество, тбилиси