https://sputnik-georgia.ru/20220311/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-543-265141618.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 543

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 543

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 695 инфицированных коронавирусом 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T10:50+0400

2022-03-11T10:50+0400

2022-03-11T11:18+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 543, скончались 20 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 633 443 случая заражения.За последние 24 часа вылечились 3 198 человек, а с начала пандемии – 1 581 376. Скончались 16 505.За сутки сделано 13 873 тестов на коронавирус, в том числе 10 859 на антиген и 3 014 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 11,12%, за последние 14 дней – 16,83%, за последние семь дней – 14,57%.К этому времени сделано 2 830 741 прививка, в том числе за последние сутки – 1 279.Когда вакцинироваться после "омикрона"? Ответ вирусолога >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 695 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии