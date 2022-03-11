https://sputnik-georgia.ru/20220311/gruziya-ischet-alternativnye-rynki-dlya-sbyta-vina-265134804.html

Грузия ищет альтернативные рынки для сбыта вина

Грузия ищет альтернативные рынки для сбыта вина

На первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T07:01+0400

2022-03-11T07:01+0400

2022-03-11T08:50+0400

вино и виноделие грузии

грузинское вино

грузия

новости

экономика

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Власти Грузии активно работают над увеличением количества рынков для сбыта грузинской продукции, в том числе и вина, заявил министр сельского хозяйства страны Отар Шамугия.На сегодняшний день Россия является главным торговым партнером Грузии. Товарооборот между странами в 2021 году составил 1,6 миллиарда долларов. Среди основных товаров, экспортируемых в Россию: ферросплавы, вино, минеральные воды, спиртные напитки и фрукты.По его словам, он уже встретился с виноделами и компаниями-экспортерами вина, и обсудил вопросы увеличения активности в этих странах.В 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что является рекордным показателем за всю историю страны. Шок прошел и лари начал укрепляться: Минфин о тенденции на валютном рынке Грузии >>>По информации Минсельхоза, на первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузия, новости, экономика