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Грузия ищет альтернативные рынки для сбыта вина
Грузия ищет альтернативные рынки для сбыта вина
На первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T07:01+0400
2022-03-11T07:01+0400
2022-03-11T08:50+0400
вино и виноделие грузии
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Власти Грузии активно работают над увеличением количества рынков для сбыта грузинской продукции, в том числе и вина, заявил министр сельского хозяйства страны Отар Шамугия.На сегодняшний день Россия является главным торговым партнером Грузии. Товарооборот между странами в 2021 году составил 1,6 миллиарда долларов. Среди основных товаров, экспортируемых в Россию: ферросплавы, вино, минеральные воды, спиртные напитки и фрукты.По его словам, он уже встретился с виноделами и компаниями-экспортерами вина, и обсудил вопросы увеличения активности в этих странах.В 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что является рекордным показателем за всю историю страны. Шок прошел и лари начал укрепляться: Минфин о тенденции на валютном рынке Грузии >>>По информации Минсельхоза, на первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузия, новости, экономика
Грузия ищет альтернативные рынки для сбыта вина
07:01 11.03.2022 (обновлено: 08:50 11.03.2022) Подписаться на
На первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Власти Грузии активно работают над увеличением количества рынков для сбыта грузинской продукции, в том числе и вина, заявил министр сельского хозяйства страны Отар Шамугия.
На сегодняшний день Россия является главным торговым партнером Грузии. Товарооборот между странами в 2021 году составил 1,6 миллиарда долларов. Среди основных товаров, экспортируемых в Россию: ферросплавы, вино, минеральные воды, спиртные напитки и фрукты.
"Мы уже годы активно работаем над диверсификацией рынков. В направлении развития рынка вина наши представители находятся в Америке и активно работают над освоением этого рынка. Также мы активно работаем в направлении популяризации и маркетинговых кампаний со странами Евросоюза, Китаем и другими приоритетными рынками", – сказал Шамугия в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, он уже встретился с виноделами и компаниями-экспортерами вина, и обсудил вопросы увеличения активности в этих странах.
В 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что является рекордным показателем за всю историю страны.
По информации Минсельхоза, на первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.
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