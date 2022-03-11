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Мультфильм грузинки "Кухня Франце" получил международную награду
Мультфильм грузинки "Кухня Франце" получил международную награду
Анимационная картина Анны Чубинидзе была отмечена призом "За лучший короткометражный фильм" 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T16:44+0400
2022-03-11T16:44+0400
2022-03-11T17:15+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Анимационный короткометражный фильм "Кухня Франце" режиссера-художника Анны Чубинидзе получил свою первую международную награду на фестивале детского кино в Монреале (FIFEM), говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.FIFEM - международный кинофестиваль, который ежегодно проходит в Канаде и направлен на развитие кинематографа для детей. Это один из главных фестивалей в Северной Америке, посвященных семейному и детскому кино, на котором представлены лучшие работы со всего мира.Мультфильм Анны Чубинидзе был отмечен членами жюри фестиваля призом "За лучший короткометражный фильм"."Кухня Франце" стала второй работой Чубинидзе, где герои разговаривают между собой только посредством звуков музыки. Первым был фильм "Карманный человечек": картина получила 22-х международные награды, в том числе на международных фестивалях анимационного кино в Великобритании, Канаде и Японии.Над музыкальным оформлением мультфильма работали грузинские композиторы Эрекле Гецадзе и Звиад Мгебришвили, а саундтрек был записан в студии "Postred".Выставка о "странном городе" без людей пройдет в Тбилиси >>>Примечательно, что "Кухня Франце" уже отобрана для участия в десяти фестивалях. Мировая премьера фильма состоялась на Нью-Йоркском международном фестивале анимационных фильмов.Анимация Чубинидзе, которая была создана при поддержке Национального центра кинематографии Грузии, является копродукцией Грузии и Франции. С французской стороны в процесс была подключены анимационная компания Folimage.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, анна чубинидзе, грузия, новости, канада, франция, анимация, анимация "карманный человек"
Мультфильм грузинки "Кухня Франце" получил международную награду
16:44 11.03.2022 (обновлено: 17:15 11.03.2022) Подписаться на
Анимационная картина Анны Чубинидзе была отмечена призом "За лучший короткометражный фильм"
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik.
Анимационный короткометражный фильм "Кухня Франце" режиссера-художника Анны Чубинидзе получил свою первую международную награду на фестивале детского кино в Монреале (FIFEM), говорится на сайте
Национального центра кинематографии Грузии.
FIFEM - международный кинофестиваль, который ежегодно проходит в Канаде и направлен на развитие кинематографа для детей. Это один из главных фестивалей в Северной Америке, посвященных семейному и детскому кино, на котором представлены лучшие работы со всего мира.
Мультфильм Анны Чубинидзе был отмечен членами жюри фестиваля призом "За лучший короткометражный фильм".
Главный герой семиминутного мультфильма Франце - инопланетный повар, который живет на своей маленькой планете один. По сюжету Франце в один прекрасный день находит новую планету, жители которой не умеют готовить еду. Именно Франце берет на себя эту функцию и становится шеф-поваром.
"Кухня Франце" стала второй работой Чубинидзе, где герои разговаривают между собой только посредством звуков музыки. Первым был фильм "Карманный человечек": картина получила 22-х международные награды, в том числе на международных фестивалях анимационного кино в Великобритании, Канаде и Японии.
Над музыкальным оформлением мультфильма работали грузинские композиторы Эрекле Гецадзе и Звиад Мгебришвили, а саундтрек был записан в студии "Postred".
Примечательно, что "Кухня Франце" уже отобрана для участия в десяти фестивалях. Мировая премьера фильма состоялась на Нью-Йоркском международном фестивале анимационных фильмов.
Анимация Чубинидзе, которая была создана при поддержке
Национального центра кинематографии Грузии, является копродукцией Грузии и Франции. С французской стороны в процесс была подключены анимационная компания Folimage.
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