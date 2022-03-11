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На дороге через перевал в Кахети действуют ограничения
На дороге через перевал в Кахети действуют ограничения
Из-за снега и низкой температуры запрет действует на 36-50 километрах дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T11:54+0400
2022-03-11T11:54+0400
2022-03-11T12:13+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Из-за сложных метеорологических условий на Гомборском перевале в регионе Кахети действуют ограничения для автомобилей, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.По информации департамента, из-за снега и низкой температуры запрет действует на 36-50 километрах дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави (поворот монастыря Верона-Шуамта).Передвигаться по участку могут только автомобили повышенной проходимости – с двумя или более ведущими мостами.Движение на остальном участке дороги свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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кахети, грузия, новости, погода, ситуация на дорогах грузии, грузинские дороги, машины и их водители
На дороге через перевал в Кахети действуют ограничения
11:54 11.03.2022 (обновлено: 12:13 11.03.2022) Подписаться на
Из-за снега и низкой температуры запрет действует на 36-50 километрах дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik.
Из-за сложных метеорологических условий на Гомборском перевале в регионе Кахети действуют ограничения для автомобилей, говорится в сообщении на сайте
департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
По информации департамента, из-за снега и низкой температуры запрет действует на 36-50 километрах дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави (поворот монастыря Верона-Шуамта).
Передвигаться по участку могут только автомобили повышенной проходимости – с двумя или более ведущими мостами.
Движение на остальном участке дороги свободно.
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