https://sputnik-georgia.ru/20220311/na-doroge-cherez-pereval-v-kakheti-deystvuyut-ogranicheniya-265144279.html

На дороге через перевал в Кахети действуют ограничения

На дороге через перевал в Кахети действуют ограничения

Из-за снега и низкой температуры запрет действует на 36-50 километрах дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави 11.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Из-за сложных метеорологических условий на Гомборском перевале в регионе Кахети действуют ограничения для автомобилей, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.По информации департамента, из-за снега и низкой температуры запрет действует на 36-50 километрах дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави (поворот монастыря Верона-Шуамта).Передвигаться по участку могут только автомобили повышенной проходимости – с двумя или более ведущими мостами.Движение на остальном участке дороги свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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кахети, грузия, новости, погода, ситуация на дорогах грузии, грузинские дороги, машины и их водители