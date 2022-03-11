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Пандемия никуда не ушла - главный эпидемиолог Грузии
Пандемия никуда не ушла - главный эпидемиолог Грузии
Вакцинация, ношение масок и соблюдение дистанции - вот главные рекомендации специалистов 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T11:22+0400
2022-03-11T11:22+0400
2022-03-11T12:22+0400
грузия
коронавирус covid-19
здравоохранение в грузии
амиран гамкрелидзе
национальный центр по контролю заболеваний
шестая волна
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Пандемия никуда не ушла - она всего лишь перешла на второй план из-за событий на Украине, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Грузия уже прошла пик шестой волны коронавируса. Антирекорд был зафиксирован 31 января - более 26 тысяч случаев, а в начале февраля эпидемиологическая обстановка стала резко улучшаться. В последние дни прирост - 1,5-3 тысячи.Тем не менее специалисты продолжают настаивать на необходимости вакцинации. Также, по их словам, важно носить маски и соблюдать дистанцию.Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 543 >>>По словам экспертов, эпидситуация в стране улучшается по всем параметрам. Сравнительно высокой остается смертность. В день в среднем 30-35 случаев. Специалисты объясняют это непредсказуемостью течения заболевания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, коронавирус covid-19, здравоохранение в грузии, амиран гамкрелидзе, национальный центр по контролю заболеваний
Пандемия никуда не ушла - главный эпидемиолог Грузии
11:22 11.03.2022 (обновлено: 12:22 11.03.2022) Подписаться на
Вакцинация, ношение масок и соблюдение дистанции - вот главные рекомендации специалистов
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Пандемия никуда не ушла - она всего лишь перешла на второй план из-за событий на Украине, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
"Если этот вирус подчиняется законам эволюции, тогда он постепенно должен ослабеть и к осени превратиться в сезонный вирус", - сказал Гамкрелидзе в эфире телекомпании "Имеди".
Грузия уже прошла пик шестой волны коронавируса. Антирекорд был зафиксирован 31 января - более 26 тысяч случаев, а в начале февраля эпидемиологическая обстановка стала резко улучшаться. В последние дни прирост - 1,5-3 тысячи.
Тем не менее специалисты продолжают настаивать на необходимости вакцинации. Также, по их словам, важно носить маски и соблюдать дистанцию.
По словам экспертов, эпидситуация в стране улучшается по всем параметрам. Сравнительно высокой остается смертность. В день в среднем 30-35 случаев. Специалисты объясняют это непредсказуемостью течения заболевания.
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