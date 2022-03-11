https://sputnik-georgia.ru/20220311/pandemiya-nikuda-ne-ushla---glavnyy-epidemiolog-gruzii-265143011.html

Пандемия никуда не ушла - главный эпидемиолог Грузии

Пандемия никуда не ушла - главный эпидемиолог Грузии

Вакцинация, ношение масок и соблюдение дистанции - вот главные рекомендации специалистов 11.03.2022, Sputnik Грузия

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грузия

коронавирус covid-19

здравоохранение в грузии

амиран гамкрелидзе

национальный центр по контролю заболеваний

шестая волна

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Пандемия никуда не ушла - она всего лишь перешла на второй план из-за событий на Украине, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Грузия уже прошла пик шестой волны коронавируса. Антирекорд был зафиксирован 31 января - более 26 тысяч случаев, а в начале февраля эпидемиологическая обстановка стала резко улучшаться. В последние дни прирост - 1,5-3 тысячи.Тем не менее специалисты продолжают настаивать на необходимости вакцинации. Также, по их словам, важно носить маски и соблюдать дистанцию.Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 543 >>>По словам экспертов, эпидситуация в стране улучшается по всем параметрам. Сравнительно высокой остается смертность. В день в среднем 30-35 случаев. Специалисты объясняют это непредсказуемостью течения заболевания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, коронавирус covid-19, здравоохранение в грузии, амиран гамкрелидзе, национальный центр по контролю заболеваний