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В России приняли закон о поддержке транспортной отрасли
В России приняли закон о поддержке транспортной отрасли
Кабмин РФ сможет ограничивать заход иностранных морских судов из недружественных стран 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T21:15+0400
2022-03-11T21:15+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Госдума России приняла во втором и третьем чтениях закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкционного давления на РФ.Как передает РИА Новости, законопроект правительства о поддержке отрасли в условиях санкций был внесен в Думу 10 марта.По закону предполагается введение норм, позволяющих выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге у РФ, это поможет отрасли бесперебойно функционировать, сообщалось в пояснительной записке к проекту закона.Кроме того, документ дает отсрочку проведения сертификации технических средств транспортной безопасности.Кабмин также сможет ограничивать заход иностранных морских судов из недружественных стран в российские порты и на внутренние водные пути.Власти России утвердили перечень недружественных стран>>Также инициатива направленна и на поддержку железнодорожного транспорта.Он отметил, что в дальнейшем ожидается новый пакет мер по поддержке отрасли.Ситуация на УкраинеРоссия попала под жесткие экономические санкции со стороны Запада после начала спецопрации на Украине.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство. А западные страны ввели новые экономические санкции против России, в том числе закрыли небо для российских авиаперевозчиков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
В России приняли закон о поддержке транспортной отрасли
21:15 11.03.2022 (обновлено: 21:32 11.03.2022) Подписаться на
Кабмин РФ сможет ограничивать заход иностранных морских судов из недружественных стран
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Госдума России приняла во втором и третьем чтениях закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкционного давления на РФ.
Как передает РИА Новости
, законопроект правительства о поддержке отрасли в условиях санкций был внесен в Думу 10 марта.
По закону предполагается введение норм, позволяющих выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге у РФ, это поможет отрасли бесперебойно функционировать, сообщалось в пояснительной записке к проекту закона.
Кроме того, документ дает отсрочку проведения сертификации технических средств транспортной безопасности.
Кабмин также сможет ограничивать заход иностранных морских судов из недружественных стран в российские порты и на внутренние водные пути.
Также инициатива направленна и на поддержку железнодорожного транспорта.
"Должен появиться единый реестр всех вагонов. Его будет вести железнодорожное агентство. Второе - в связи с тем, что железная дорога имеет ряд соглашений, эти соглашения приостанавливаются в пользу российской стороны", - рассказал об инициативе на пленарном заседании палаты глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.
Он отметил, что в дальнейшем ожидается новый пакет мер по поддержке отрасли.
Ситуация на Украине
Россия попала под жесткие экономические санкции со стороны Запада после начала спецопрации на Украине.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
По словам Путина, целью операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство. А западные страны ввели новые экономические санкции против России, в том числе закрыли небо для российских авиаперевозчиков.
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