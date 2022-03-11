https://sputnik-georgia.ru/20220311/v-rossii-prinyali-zakon-o-podderzhke-transportnoy-otrasli-265163885.html

В России приняли закон о поддержке транспортной отрасли

В России приняли закон о поддержке транспортной отрасли

Кабмин РФ сможет ограничивать заход иностранных морских судов из недружественных стран 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T21:15+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Госдума России приняла во втором и третьем чтениях закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкционного давления на РФ.Как передает РИА Новости, законопроект правительства о поддержке отрасли в условиях санкций был внесен в Думу 10 марта.По закону предполагается введение норм, позволяющих выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге у РФ, это поможет отрасли бесперебойно функционировать, сообщалось в пояснительной записке к проекту закона.Кроме того, документ дает отсрочку проведения сертификации технических средств транспортной безопасности.Кабмин также сможет ограничивать заход иностранных морских судов из недружественных стран в российские порты и на внутренние водные пути.Власти России утвердили перечень недружественных стран>>Также инициатива направленна и на поддержку железнодорожного транспорта.Он отметил, что в дальнейшем ожидается новый пакет мер по поддержке отрасли.Ситуация на УкраинеРоссия попала под жесткие экономические санкции со стороны Запада после начала спецопрации на Украине.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство. А западные страны ввели новые экономические санкции против России, в том числе закрыли небо для российских авиаперевозчиков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022