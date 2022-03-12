https://sputnik-georgia.ru/20220312/germanii-predrekli-massovoe-razorenie-predpriyatiy-iz-za-tsen-na-toplivo-265175013.html

Германии предрекли массовое разорение предприятий из-за цен на топливо

Германии предрекли массовое разорение предприятий из-за цен на топливо

Федеральная ассоциация малого и среднего бизнеса опасается корпоративных банкротств 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T18:40+0400

2022-03-12T18:40+0400

2022-03-12T18:40+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Нынешняя стоимость топлива делает возможным массовое разорение немецких предприятий, поскольку от цены топлива зависит существование многих компаний, пишет NEOPresse.Эксперт утверждает, что превышение стоимости бензина и подорожание газа являются неприемлемыми и могут спровоцировать банкротство предприятий и сокращение множества рабочих мест.Цена газа в Европе значительно возросла после объявления Западом приостановки сертификации газопровода "Северный поток - 2".Франция предрекла мировой голод из-за событий на Украине >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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