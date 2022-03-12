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"Окно в мир"? В Турции оценили шансы сотрудничества с РФ на фоне санкций

"Окно в мир"? В Турции оценили шансы сотрудничества с РФ на фоне санкций

У Анкары появились неплохие возможности стать своего рода "окном в мир" для России, считает аналитик 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T21:38+0400

2022-03-12T21:38+0400

2022-03-12T21:38+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Своеобразным "окном в мир" может стать для Москвы в условиях западных санкций Турция, заявил РИА Новости турецкий аналитик Мехмет Перинчек.Соединенные Штаты Америки 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, множества нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Затем и Великобритания объявила, что к концу 2022 года года намерена прекратить импорт нефти и нефтепродуктов из РФ. Между тем ЕС решил не вводить против России санкций, затрагивающих нефтяной и газовый секторы.Аналитик подчеркнул, что это чувствительная тема для Республики Турция с учетом грядущего летнего сезона и возможного наплыва российских туристов. "Турция так же может заполнить те пустоты в российской экономике, которые остались после ухода западных компаний с российского рынка. Особые возможности создаются для строительного сектора", – подчеркнул он.Германии предрекли массовое разорение предприятий из-за цен на топливо >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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