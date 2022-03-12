https://sputnik-georgia.ru/20220312/uchenye-predlozhili-alternativnyy-sposob-ispolzovaniya-stvolovykh-kletok-265169198.html

Ученые предложили альтернативный способ использования стволовых клеток

Ученые предложили альтернативный способ использования стволовых клеток

Авторы разработки утверждают, что их открытие поможет развитию регенеративной медицины и тканевой инженерии 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T23:40+0400

2022-03-12T23:40+0400

2022-03-12T23:40+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Новаторский и перспективный способ целевой доставки лекарств в организм на основе клеточных технологий придумали ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), пишет РИА Новости.Авторы разработки утверждают, что их открытие поможет развитию регенеративной медицины и тканевой инженерии. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.Как известно, мезенхимальные стволовые клетки (МСК) в организме взрослых людей формируют различные клеточные популяции и обеспечивают регенерацию костей, хрящей и некоторых других тканей организма. При этом, по данным ученых Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), МСК могут поглощать и переносить в патологические участки микроконтейнеры с лекарствами, что позволяет надеяться на целевую (таргетную) терапию.Эксперты объясняют, что это имеет важное значение для доставки тех лекарственных средств, которые плохо проникают через тканевые барьеры организма – желудочно-кишечный тракт и гематоэнцефалический барьер.Ученые обнаружили угрозу для человека в составе грунта Луны >>>Отмечается, что в ближайшей перспективе ученые проверят технологии микрокапсулирования с разными лекарственными средствами и биологическими молекулами, которые обладают терапевтическими свойствами при лечении различных заболеваний.Исследовательский проект осуществлялся совместно с Балтийским федеральным университетом имени И. Канта и Сколковским институтом науки и технологий в рамках программы "Приоритет-2030".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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