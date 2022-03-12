https://sputnik-georgia.ru/20220312/v-gruzii-za-nezakonnoe-khranenie-oruzhiya-zaderzhany-12-chelovek-265168085.html

В Грузии за незаконное хранение оружия задержаны 12 человек

В Грузии за незаконное хранение оружия задержаны 12 человек

Возраст задержанных от 19 до 80 лет – среди них есть в прошлом судимые и условно-досрочно освобожденные 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T14:23+0400

2022-03-12T14:23+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии разоблачили двух и задержали 12 человек в Тбилиси, а также в семи регионах по обвинению в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.Всего в ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские изъяли: пистолет "Маузер", два обреза, оружие системы "ТТ", автомат "АКС-74", два автомата Калашникова, охотничье ружье модели VALTER-SUPER-X, три пистолета, сигнальный пистолет, два сигнальных патрона, револьвер, обрез и карабин.Среди конфискованного оружия также была гладкоствольная винтовка модели ИЖ-18 заводского изготовления, незарегистрированное огнестрельное оружие системы Макарова, пистолет Чезе, револьвер Кольт, пистолет Вальтер, пистолет ARAL 1071, карабин винтовочный, автомат "АКС", огнестрельное оружие фирмы GOVERMENT и самодельный револьвер.Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны 11 человек >>>Изъято также около трех десятков обойм, 1 799 боевых патронов для различных видов огнестрельного оружия и пять гранат типа "РГД".Возраст задержанных от 19 до 80 лет. Среди них есть в прошлом судимые и условно-досрочно освобожденные.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, грузия, новости, преступность в грузии, мвд грузии