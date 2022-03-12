https://sputnik-georgia.ru/20220312/zhertvy-nasiliya-v-gruzii-budut-bolee-zaschischeny-265174564.html

Жертвы насилия в Грузии будут более защищены

Жертвы насилия в Грузии будут более защищены

От семейного насилия в стране в 2021 году пострадали около 8,4 тысячи человек, из которых 6,9 тысячи – женщины 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T18:00+0400

2022-03-12T18:00+0400

2022-03-12T18:00+0400

семейное насилие

общество

новости

грузия

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24048/00/240480075_0:86:1835:1118_1920x0_80_0_0_607bc00a76f7b268a8585f2de7811fec.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Парламентские комитеты рассматривают поправки в закон "О пресечении насилия над женщинами, семейного насилия и защите и помощи жертвам насилия", согласно которому жертвы насилия будут более защищены.Кроме того, в категорию семейных насильников теперь попадут и сексуальные партнеры, а не только ближайшие родственники.Причиной изменения закона авторы называют улучшение эффективности защиты жертв насилия, которые до признания прокуратурой их пострадавшими не имели доступа к помощи, предоставляемой государством, в том числе находятся в приюте для жертв насилия.От семейного насилия в Грузии в 2021 году пострадали около 8,4 тысячи человек, из которых 6,9 тысячи – женщины.Жертвы семейного насилия в Грузии в 2021 году - омбудсмен представила отчет >>>С 2014 года семейное насилие вынесли в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году в результате семейных разборок погибли 14 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

семейное насилие, общество, новости, грузия, парламент грузии