https://sputnik-georgia.ru/20220313/dvizhenie-avtotransporta-k-granitse-s-turtsiey-vosstanovleno-265186088.html

Движение автотранспорта к границе с Турцией восстановлено

Движение автотранспорта к границе с Турцией восстановлено

Интенсивный снегопад создал проблемы автомобилистам по всей Грузии, на дорогах действуют новые ограничения 13.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-13T15:33+0400

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2022-03-13T16:07+0400

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ситуация на дорогах грузии

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Движение автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов с вместимостью более 30 мет восстановлено на дороге международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале, ведущей к границе с Турцией, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Интенсивный снегопад создал проблемы автомобилистам по всей Грузии. С вечера субботы на дорогах действуют новые ограничения.Движение было восстановлено в результате интенсивных работ по очистке дороги.Снегопад создал проблемы на дорогах Грузии >>Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на специальных зимних шинах, на исправных транспортных средствах, а также соблюдать режимы, установленные на автомобильных дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии