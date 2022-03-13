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Движение автотранспорта к границе с Турцией восстановлено
Движение автотранспорта к границе с Турцией восстановлено
Интенсивный снегопад создал проблемы автомобилистам по всей Грузии, на дорогах действуют новые ограничения 13.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-13T15:33+0400
2022-03-13T15:33+0400
2022-03-13T16:07+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Движение автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов с вместимостью более 30 мет восстановлено на дороге международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале, ведущей к границе с Турцией, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Интенсивный снегопад создал проблемы автомобилистам по всей Грузии. С вечера субботы на дорогах действуют новые ограничения.Движение было восстановлено в результате интенсивных работ по очистке дороги.Снегопад создал проблемы на дорогах Грузии >>Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на специальных зимних шинах, на исправных транспортных средствах, а также соблюдать режимы, установленные на автомобильных дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
Движение автотранспорта к границе с Турцией восстановлено
15:33 13.03.2022 (обновлено: 16:07 13.03.2022) Подписаться на
Интенсивный снегопад создал проблемы автомобилистам по всей Грузии, на дорогах действуют новые ограничения
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik.
Движение автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов с вместимостью более 30 мет восстановлено на дороге международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале, ведущей к границе с Турцией, сообщает
департамент автомобильных дорог Грузии.
Интенсивный снегопад создал проблемы автомобилистам по всей Грузии. С вечера субботы на дорогах действуют новые ограничения.
Движение было восстановлено в результате интенсивных работ по очистке дороги.
Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на специальных зимних шинах, на исправных транспортных средствах, а также соблюдать режимы, установленные на автомобильных дорогах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.