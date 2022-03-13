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Названа дата выступления в парламенте главы МВД Грузии

Названа дата выступления в парламенте главы МВД Грузии

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури выступит перед депутатами в формате министерского часа 13.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-13T19:09+0400

2022-03-13T19:09+0400

2022-03-13T22:00+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Годовой отчет президента Грузии Саломе Зурабишвили, выступление главы МВД Вахтанга Гомелаури перед депутатами в рамках "министерского часа", ситуация вокруг Украины - основные темы, которые обсудили в воскресенье представители парламентского большинства на заседании в центральном офисе "Грузинской мечты", заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе журналистам.Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит в парламенте с ежегодным докладом по наиболее важным вопросам в понедельник, 14 марта, решение было принято на заседании бюро парламента. А уже в четверг 17 марта парламент заслушает министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.По его словам, Грузия сегодня должна действовать максимально рационально, чтобы предотвратить втягивание страны в войну.Как отметил один из лидеров правящей партии, здесь речь идет не только о ситуации на Украине, но и вчерашних событиях у консульства США в Ираке, когда проблемы становятся масштабнее, чем могло показаться на первый взгляд."Грузия и правительство страны сделают все, чтобы предотвратить катастрофу для страны", - сказал Мдинарадзе.Президента Грузии выслушают в парламенте 14 марта >>Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Правительство Грузии не стало присоединяться к санкциям западных стран, введенных в отношении России, объяснив это тем, что от такого шага, прежде всего, пострадает экономика страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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