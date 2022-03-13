https://sputnik-georgia.ru/20220313/studenty-btu-vozglavili-reyting-gruzinskikh-nft-khudozhnikov-265168411.html

Студенты BTU возглавили рейтинг грузинских NFT-художников

Студенты BTU возглавили рейтинг грузинских NFT-художников

Ребята заинтересовались данной сферой в январе 2022 года и сформировали креативную команду студентов 13.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Студенты тбилисского Университета бизнеса и технологий (BTU) возглавили рейтинг NFT-художников в Грузии.NFT (non-fungible tokens) – это невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейновой сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.Ребята заинтересовались данной сферой в январе 2022 года, сформировав команду, где каждый отвечает за свое дело."Мы приступили к оцифровке межгалактических рисунков. Вместе с оцифровкой чертежей возникла необходимость задуматься об истории, здесь и вступила в игру участница нашей команды - Татия Гоциридзе, придумавшая название SEERFITS. Одним из важнейших факторов в пространстве NFT является маркетинг и сбор заинтересованной публики, именно поэтому возникла необходимость иметь копирайтера, а также поддерживать и эксплуатировать дискорд сервер. Так Кетеван Самхарадзе начала заниматься соцсетями, а Андрей Цицвидзе — Discord server", - пояснил Георгий Самхарадзе.Ребята отмечают, что мир только сейчас увидел будущее значение NFT, поэтому крупные бренды (Meta, Gucci, Ray-Ban, McDonald's, Coca-Cola и др.) уже начали вкладывать свои большие капиталы и ресурсы в NFT. Грузинского инженера пригласили на работу в Google и Amazon – история успеха >>>"Деньги, аккумулированные на рынке NFT, год от года растут в геометрической прогрессии, но я думаю, как и все инновации, это тоже снизит темпы роста через несколько лет, но займет достойное место в нашей повседневной жизни", - рассказывает Георгий.Помимо местного рынка, студенты планируют выйти на международный уровень. После успеха в Грузии ребята попытаются выйти на глобальный рынок. Учитывая, что по мере роста проекта требуется больше финансовых ресурсов, на данном этапе они стараются максимально увеличить свою работу и найти больше инвесторов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, студенты, nft, технологии