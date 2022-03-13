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Триумфальная арка для Грузии: послесловие к матчу против сборной Румынии по регби

Триумфальная арка для Грузии: послесловие к матчу против сборной Румынии по регби

В матче четвертого тура чемпионата Европы по регби сборная Грузии в Бухаресте одолела сборную Румынии со счетом 26:23 13.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-13T18:29+0400

2022-03-13T18:29+0400

2022-03-13T18:38+0400

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Румынам не хватило самой малосиТрудно не согласиться с капитаном "Лелос" Мерабом Шарикадзе, заявившем на предматчевой пресс-конференции, что нынешняя формация сборной Румынии сильнейшая за последние годы. "Дубы" устроили непобедимым на данном уровне грузинам серьезнейший экзамен и остановились в шаге от успеха.В регби решающими принято считать последние 20 минут игры - настоящая игра начинается в районе 60-й минуты.Румыния в указанном промежутке времени доминировала во всех предыдущих матчах ЧЕ. На старте с Россией (34:25) концовка осталась за "Дубами" - 10:5. Затем с Португалией (37:27) – 17:0, с Испанией (21:38) – 14:0! И наконец, румынская сборная сумела проделать то же самое и с Грузией – в конечном итоге уступила 23:26, но финальные 20 минут выиграла со счетом 7:5, не успев дожать действующего чемпиона на последних минутах.Грузинские регбисты одержали победу над Румынией в рамках чемпионата Европы >>Что могут означать данные статистические выкладки? В первую очередь это знак силы духа команды, чего румынам явно недоставало в последние годы. Помимо этого, финишное превосходство румын над соперниками объясняется их отличной физической подготовкой. Данный фактор всегда следовало учитывать во встречах с "Дубами", но в прошедшую субботу это явно бросалось в глаза. Все румыны как на подбор рослые и атлетичные.Именно за счет их "физики", а также "благодаря" нерасторопности грузиг и были созданы обе румынские попытки. Обе были похожи как две капли воды – точный вброс мяча хукером в коридор, своевременный прыжок двухметрового замка и наконец мол, клином прорвавший грузинскую оборону. Классические атаки с классическим завершением. А ведь совсем недавно этот элемент считался фирменной фишкой как раз в игре "Лелос"...В субботу, на красивом и ухоженном бухарестском стадионе, носящем поэтичное название "Триумфальная Арка", хозяевам поля не хватило малости, чтобы улучшить свои шансы в борьбе за путевку на Кубок мира-2023 и параллельно насолить грузинам в деле защиты чемпионского титула.Пьеса БрэкспираОжидания зрелищной игры оправдались лишь частично. На то были причины – психологическое напряжение, частые потери мяча с обеих сторон и... рефери. Первоначально судить столь важный матч было поручено английскому судье, однако в "Регби Европы" в последний момент что-то переиграли и в Бухарест прибыла бригада судей из Уэльса.Рефери Бен Брэкспир специализуется на регби-7 и матч подобного уровня в классическом регби судил наверное впервые. С самого же начала он решил показать, кто дома главный. В одном из эпизодов подозвал к себе капитанов команд и заявил им, что не обязан реагировать на все их вопросы, и добавил, что обоим следовало бы меньше разговаривать.Позже, когда Шарикадзе все-таки не сдержался и что-то выговорил Брэкспиру, тот свистнул в свисток, остановил игру и назначил штрафной в сторону грузинских ворот – в наказание капитана. Причем, произошло это на прекрасной позиции для пробития штрафного, чем хозяева не преминули воспользоваться, набрав 3 очка.Видеть подобное пришлось впервые, впрочем то же самое можно сказать о многих других решениях валлийца – например, когда он лишил грузин мяча после мгновенной задержке его выноса из рака, когда отобрал мяч у "Лелос" после того, как Ака Табуцадзе пересек центральную линию до того, как Тедо Абжандадзе ввел мяч в игру с центра поля, когда удалил с поля ни в чем не повинного Гелу Апрасидзе, когда слишком строго оценил ошибку Табуцадзе при захвате прыгающего за мячом соперника и на 10 минут отправил грузинского вингера "отдыхать".Причем все описанное касается его излишнего буквоедства, направленного против "Лелос", но боюсь, румынам тоже есть на что жаловаться. Скорее всего мистер Брэкспир, пытаясь ускорить игру, сам того не ощущая, обращая внимание на всякие незначительные мелочи, этот темп как-раз сбивал. Своей чрезмерной строгостью полностью потерял контакт с капитанами и тем самым – контроль над матчем. Недаром говорят, что лучший судья - тот, кто незаметен на поле и помогает игрокам делать свое дело. А у Брэкспира получилась пьеса для одного актера, которую эпизодически украшали своей игрой исполнители гораздо более высокого уровня, чем валлийский рефери. Благо, все четыре грузинские попытки получились просто великолепными.Блистательный индивидуализм грузинТрудно припомнить, когда грузинская сборная в последний раз занесла столько красивых попыток. Видимо, перенос акцента с силового давления на комбинационный и скоростной регби постепенно начал давать плоды.9-я минута: играя в меньшинстве, "Лелос" атаковали румын и около 22-метровой линии потеряли мяч, однако Васил Лобжанидзе накрыл мяч после удара соперника, подхватил "дыню" и по кромке поля убежал от всех. Это фирменный прием грузинского скрам-хава – застать соперника врасплох. 14-я попытка Васила за сборную.28-я минута: Акаки Табуцадзе с мячом сместился к центру и остроумно отпасовал на Шарикадзе, который прошел сквозь румынскую защиту как нож в масло. Комбинация, явно отработанная на тренировках. 13-я попытка Мераба за сборную.34-я минута: мяч из центра попал на фланг, где его подхватил юный Ниниашвили, зафинтил защиту и выдал выверенный пас на набегавшего Сандро Тодуа. Вингер-ветеран занес также беспрепятственно и это тоже было похоже на домашнюю заготовку. Тодуа занес 14-ю попытку за ""Лелос".74-я минута: вместо удаленного Апрасидзе, закатывать мяч в схватку пришлось флай-хаву Тедо Абжандадзе. 8-й номер Торнике Джалагониа решил вынести мяч в игру и передал его успешему оббежать форвардов тому же Тедо, которого сразу же захватили румыны, но он сумел выдать мяч на поддержавшего атаку Ниниашвили, а тот, в свою очередь, послал в побег Табуцадзе, догнать которого просто немыслимо. Еще одна великолепная попытка, которая стала 16-ой в общем-то недолгой карьере сборника Табуцадзе, проводившего всего лишь 18-й матч в регбийке "Лелос".Помимо красивых эпизодов сборная Грузии допустила просто огромное количество ошибок, впрочем Румыния грешила не реже, что и спасло "Лелос" от первого поражения после марта 2017-го года, кстати в том же Бухаресте.Все решится на "Динамо"Итак, судьба титула чемпиона Европы 2022 года решится в воскресенье, 20 марта. На тбилисском стадионе "Динамо Арена" сборная Грузии примет испанских "Львов". Кстати этот матч станет решающим также в распределении второго и третьего мест по сумме двух сезонов. Первое за собой уже закрепили грузины. которые в 2023-м, во Франции будут в одной группе с Австралией, Уэльсом, Фиджи и победителем плей-офф, Второе место в сумме чемпионатов 2021 и 2022 также гарантирует поездку на Кубок мира, а команде, занявшей третье место, придется бороться за путевку в утешительном межконтинентальном турнире.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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