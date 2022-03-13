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XIII зимние Паралимпийские игры в Пекине объявлены закрытыми
XIII зимние Паралимпийские игры в Пекине объявлены закрытыми
Следующая Паралимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-15 марта 2026 года. 13.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-13T17:49+0400
2022-03-13T17:49+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. В Пекине завершилась церемония закрытия XIII зимних Паралимпийских игр.Исполком IPC 2 марта на фоне событий на Украине допустил сборные России и Белоруссии до участия в пекинской Паралимпиаде в нейтральном статусе. Однако на следующий день руководящий орган IPC изменил свое решение и отказал россиянам и белорусам в участии в Играх, объяснив это угрозой бойкота со стороны ряда сборных.В ходе церемонии состоялся парад спортсменов, после чего паралимпийский флаг был передан итальянским Милану и Кортина-д'Ампеццо, которые примут соревнования в 2026 году. Затем Игры объявил закрытыми глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс.Привкус сенсации. Как Грузия оказалась среди лидеров фигурного катания на Олимпиаде >>Игры стартовали 4 марта. Китайские паралимпийцы завоевали на домашних Играх 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые медали. Второе место заняла команда Украины (11-10-8). Замкнули тройку канадцы (8-6-11).Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет 6-15 марта 2026 года.
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XIII зимние Паралимпийские игры в Пекине объявлены закрытыми
17:49 13.03.2022 (обновлено: 18:03 13.03.2022) Подписаться на
Следующая Паралимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-15 марта 2026 года.
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. В Пекине завершилась церемония закрытия XIII зимних Паралимпийских игр.
Исполком IPC 2 марта на фоне событий на Украине допустил сборные России и Белоруссии до участия в пекинской Паралимпиаде в нейтральном статусе. Однако на следующий день руководящий орган IPC изменил свое решение и отказал россиянам и белорусам в участии в Играх, объяснив это угрозой бойкота со стороны ряда сборных.
В ходе церемонии состоялся парад спортсменов, после чего паралимпийский флаг был передан итальянским Милану и Кортина-д'Ампеццо, которые примут соревнования в 2026 году. Затем Игры объявил закрытыми глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс.
Игры стартовали 4 марта. Китайские паралимпийцы завоевали на домашних Играх 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые медали. Второе место заняла команда Украины (11-10-8). Замкнули тройку канадцы (8-6-11).
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет 6-15 марта 2026 года.