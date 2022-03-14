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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 466
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 466
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 461 инфицированный коронавирусом 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T11:14+0400
2022-03-14T11:14+0400
2022-03-14T11:16+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 466, скончались 15 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 635 975 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 2 944 человека, а с начала пандемии – 1 588 829. Скончались 16 569.За сутки сделано 5 234 теста на коронавирус, в том числе 3 410 на антиген и 1 824 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 8,9%, за последние 14 дней – 15,34%, за последние семь дней – 12,36%.К этому времени сделано 2 833 144 прививки, в том числе за последние сутки – 124.Пандемия никуда не ушла – главный эпидемиолог Грузии >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 461 пациент.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 466
11:14 14.03.2022 (обновлено: 11:16 14.03.2022) Подписаться на
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 461 инфицированный коронавирусом
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 466, скончались 15 человек, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 635 975 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 2 944 человека, а с начала пандемии – 1 588 829. Скончались 16 569.
За сутки сделано 5 234 теста на коронавирус, в том числе 3 410 на антиген и 1 824 ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 8,9%, за последние 14 дней – 15,34%, за последние семь дней – 12,36%.
К этому времени сделано 2 833 144 прививки, в том числе за последние сутки – 124.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 461 пациент.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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