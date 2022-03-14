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Генпрокуратура Казахстана назвала число погибших при январских беспорядках

Генпрокуратура Казахстана назвала число погибших при январских беспорядках

Двадцать человек стали случайными жертвами беспорядков, большинство из них – алматинцы, сообщил прокурор 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T10:09+0400

2022-03-14T10:09+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Число погибших во время январских беспорядков в Казахстане составило 230 человек, сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов.При отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка ликвидированы 86 нападавших.По 53 погибшим обстоятельства смерти выясняются – они обнаружены на территории города с различными ранениями, в том числе 48 – с огнестрельными, двое – с ножевыми, трое – с другими травмами и ожогами.В других семи казахстанских регионах 63 нападавших ликвидированы силами правопорядка при обороне зданий акиматов, полиции и департамента КНБ."На сегодня мы точно знаем о гибели 20 граждан, которые случайно попали под обстрел. Из них 11 – в Алматы, восемь – в Алматинской области и один – в городе Тараз. Среди них те, кто попал под перекрестный огонь, есть погибший от рук погромщиков, а также те, кто не подчинился требованиям военных на блок-постах", – сообщил Асылов.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы."Мы смотрели смерти в глаза..." – грузин о пережитом в Казахстане >>По всему Казахстану был отключен Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана был введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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