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Генпрокуратура Казахстана назвала число погибших при январских беспорядках
Генпрокуратура Казахстана назвала число погибших при январских беспорядках
Двадцать человек стали случайными жертвами беспорядков, большинство из них – алматинцы, сообщил прокурор 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T10:09+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Число погибших во время январских беспорядков в Казахстане составило 230 человек, сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов.При отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка ликвидированы 86 нападавших.По 53 погибшим обстоятельства смерти выясняются – они обнаружены на территории города с различными ранениями, в том числе 48 – с огнестрельными, двое – с ножевыми, трое – с другими травмами и ожогами.В других семи казахстанских регионах 63 нападавших ликвидированы силами правопорядка при обороне зданий акиматов, полиции и департамента КНБ."На сегодня мы точно знаем о гибели 20 граждан, которые случайно попали под обстрел. Из них 11 – в Алматы, восемь – в Алматинской области и один – в городе Тараз. Среди них те, кто попал под перекрестный огонь, есть погибший от рук погромщиков, а также те, кто не подчинился требованиям военных на блок-постах", – сообщил Асылов.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы."Мы смотрели смерти в глаза..." – грузин о пережитом в Казахстане >>По всему Казахстану был отключен Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана был введен режим ЧП.Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Генпрокуратура Казахстана назвала число погибших при январских беспорядках
10:09 14.03.2022 (обновлено: 10:12 14.03.2022) Подписаться на
Двадцать человек стали случайными жертвами беспорядков, большинство из них – алматинцы, сообщил прокурор
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Число погибших во время январских беспорядков в Казахстане составило 230 человек, сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов.
"Всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в Алматы – 139 человек", – сказал Асылов на пленарном заседании мажилиса (нижней палаты) парламента в понедельник.
При отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка ликвидированы 86 нападавших.
По 53 погибшим обстоятельства смерти выясняются – они обнаружены на территории города с различными ранениями, в том числе 48 – с огнестрельными, двое – с ножевыми, трое – с другими травмами и ожогами.
В других семи казахстанских регионах 63 нападавших ликвидированы силами правопорядка при обороне зданий акиматов, полиции и департамента КНБ.
"На сегодня мы точно знаем о гибели 20 граждан, которые случайно попали под обстрел. Из них 11 – в Алматы, восемь – в Алматинской области и один – в городе Тараз. Среди них те, кто попал под перекрестный огонь, есть погибший от рук погромщиков, а также те, кто не подчинился требованиям военных на блок-постах", – сообщил Асылов.
Протесты в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана был введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
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