https://sputnik-georgia.ru/20220314/kak-saakashvili-tayno-svozili-v-bolnitsu---kommentariy-tyuremnoy-administratsii-265215721.html

Как Саакашвили тайно свозили в больницу - комментарий тюремной администрации

Как Саакашвили тайно свозили в больницу - комментарий тюремной администрации

В медучреждении Саакашвили сделали эзофагогастродуоденоскопию и электронейромиографию, а от МРТ-обследования он отказался, заявили в пенитенциарной службе 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T21:54+0400

2022-03-14T21:54+0400

2022-03-14T22:05+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его адвокаты могут запросить результаты проведенных медицинских исследований в гражданской клинике, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.Находящийся в заключении Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что в выходной день его втайне от личного лечащего врача, адвокатов и членов семьи вывезли из тюрьмы №12 в Рустави в гражданскую клинику в Тбилиси, где провели электронейромиографию (ЭНМГ ) и гастроскопическое исследование . По словам Саакашвили, он написал об этом, "потому что Минюст, как всегда, сохранит в тайне вчерашний диагноз".По информации ведомства, 13 марта для проведения рекомендованных медперсоналом обследований, осужденный Саакашвили был переведен в Центральную университетскую клинику имени академика Николоза Кипшидзе."Михаилу Саакашвили с его согласия сделали в медицинском учреждении эзофагогастродуоденоскопию и электронейромиографию, а от МРТ-обследования он отказался", отмечено в заявлении.В Пенитенциарной службе отмечают, что в тюрьме Саакашвили обеспечен всеми необходимыми лекарствами и обслуживанием квалифицированного медицинского персонала.Саакашвили вывезли из тюрьмы на обследование >>Как сообщил сам Саакашвили, результаты обследований показали что в тюрьме у него развилась нейропатия, когда уже не ощущаются конечности и разные части тела, а также энцефалопатия Вернике, приводящая к двигательным и координационным нарушениям, потере памяти. Кроме того, гастроскопия выявила у него многочисленные эрозии.Как написал заключенный экс-президент, врачи ему сказали что если не начать серьезное лечение, ему грозит инвалидность или смерть. При этом, Саакашвили отметил, что лечение этих заболеваний в пенитенциарной системе Грузии абсолютно невозможно.Саакашвили дважды объявлял бессрочную голодовку. Первая продлилась 50 дней, вторая - 20. Причиной для первой голодовки стало несогласие экс-президента с выдвинутыми против него обвинениями. Что касается второй, то здесь Саакашвили требовал оказания ему "адекватной медицинской помощи", как того требовали консилиум, созванный Народным защитником, и центр "Эмпатия".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили