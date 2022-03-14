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Саакашвили тайно обследовали в гражданской клинике?
Саакашвили тайно обследовали в гражданской клинике?
Бывший президент отметил, что врачи выявили у него серьезные проблемы со здоровьем 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T17:32+0400
2022-03-14T17:32+0400
2022-03-14T17:32+0400
грузия
новости
происшествия
республиканская больница
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ему провели медицинское обледование в гражданской клинике втайне от лечащего врача, юристов и членов семьи.По словам президента, это произошло в выходной день - его вывезли из руставской тюрьмы №12 в Республиканскую больницу в Тбилиси, где провели электронейромиографию (ЭНМГ ) и гастроскопическое исследование.По словам Саакашвили, гастроскопия также выявила многочисленные эрозии."Врачи сказали мне, что если немедленно не начать серьезное лечение, болезнь быстро ухудшится и закончится инвалидностью или смертью", - написал Саакашвили.Как отметил заключенный экс-президент, лечение этих заболеваний в пенитенциарной системе Грузии абсолютно невозможно."Пишу все это потому, что Минюст, как всегда, сохранит в тайне вчерашний диагноз", - написал Саакашвили.Как рассказал в беседе с телеканалом "Мтавари" гендиректор Республиканской больницы Леван Гаподзе, Саакашвили в больнице действительно провели обследования, однако он не стал говорить о результатах, сославшись на отсутствие соответствующих юридических прав.Ничего не знали об этапировании Саакашвили в гражданскую клинику в реабилитационном центре для жертв пыток "Эмпатия". Врачи этого центра входят в консилиум, занимающийся вопросами оценки состояния Саакашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, республиканская больница
Саакашвили тайно обследовали в гражданской клинике?
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Бывший президент отметил, что врачи выявили у него серьезные проблемы со здоровьем
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ему провели медицинское обледование в гражданской клинике втайне от лечащего врача, юристов и членов семьи.
По словам президента, это произошло в выходной день - его вывезли из руставской тюрьмы №12 в Республиканскую больницу в Тбилиси, где провели электронейромиографию (ЭНМГ ) и гастроскопическое исследование.
"Первая процедура полностью подтвердила диагноз различных консилиумов, что в пенитенциарной системе у меня вызвали нейропатию, когда уже нельзя чувствовать конечности и разные части тела, а также энцефалопатию Вернике, приводящую к двигательным и координационным нарушениям, потере памяти", - написал Саакашвили в соцсети Facebook.
По словам Саакашвили, гастроскопия также выявила многочисленные эрозии.
"Врачи сказали мне, что если немедленно не начать серьезное лечение, болезнь быстро ухудшится и закончится инвалидностью или смертью", - написал Саакашвили.
Как отметил заключенный экс-президент, лечение этих заболеваний в пенитенциарной системе Грузии абсолютно невозможно.
"Пишу все это потому, что Минюст, как всегда, сохранит в тайне вчерашний диагноз", - написал Саакашвили.
Как рассказал в беседе с телеканалом "Мтавари" гендиректор Республиканской больницы Леван Гаподзе, Саакашвили в больнице действительно провели обследования, однако он не стал говорить о результатах, сославшись на отсутствие соответствующих юридических прав.
Ничего не знали об этапировании Саакашвили в гражданскую клинику в реабилитационном центре для жертв пыток "Эмпатия". Врачи этого центра входят в консилиум, занимающийся вопросами оценки состояния Саакашвили.
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