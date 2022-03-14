https://sputnik-georgia.ru/20220314/saakashvili-tayno-obsledovali-v-grazhdanskoy-klinike-265208545.html

Саакашвили тайно обследовали в гражданской клинике?

Саакашвили тайно обследовали в гражданской клинике?

Бывший президент отметил, что врачи выявили у него серьезные проблемы со здоровьем 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T17:32+0400

2022-03-14T17:32+0400

2022-03-14T17:32+0400

грузия

новости

происшествия

республиканская больница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262217317_0:59:3067:1784_1920x0_80_0_0_bf7d51870843032f6d5ae318d8076486.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ему провели медицинское обледование в гражданской клинике втайне от лечащего врача, юристов и членов семьи.По словам президента, это произошло в выходной день - его вывезли из руставской тюрьмы №12 в Республиканскую больницу в Тбилиси, где провели электронейромиографию (ЭНМГ ) и гастроскопическое исследование.По словам Саакашвили, гастроскопия также выявила многочисленные эрозии."Врачи сказали мне, что если немедленно не начать серьезное лечение, болезнь быстро ухудшится и закончится инвалидностью или смертью", - написал Саакашвили.Как отметил заключенный экс-президент, лечение этих заболеваний в пенитенциарной системе Грузии абсолютно невозможно."Пишу все это потому, что Минюст, как всегда, сохранит в тайне вчерашний диагноз", - написал Саакашвили.Как рассказал в беседе с телеканалом "Мтавари" гендиректор Республиканской больницы Леван Гаподзе, Саакашвили в больнице действительно провели обследования, однако он не стал говорить о результатах, сославшись на отсутствие соответствующих юридических прав.Ничего не знали об этапировании Саакашвили в гражданскую клинику в реабилитационном центре для жертв пыток "Эмпатия". Врачи этого центра входят в консилиум, занимающийся вопросами оценки состояния Саакашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, республиканская больница