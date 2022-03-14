https://sputnik-georgia.ru/20220314/khanishvili-v-gruzii-zapasy-prodovolstviya-v-izbytke-265217023.html

Минсельхоз: в Грузии запасы продовольствия в избытке

Минсельхоз: в Грузии запасы продовольствия в избытке

Самым востребованным продуктом среди жителей Грузии опасающихся его подорожания или дефицита, оказался сахар 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T23:05+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Население Грузии может быть уверено в том, что в стране достаточно запасов продовольствия, заявил первый заместитель главы Минсельхоза Георгий Ханишвили.На прошлой неделе прилавки в грузинских магазинах опустели на сутки, жители страны массово скупали сахар, а также соль, соду, подсолнечное масло, муку и крупы, опасаясь, что эти товары окажутся в дефиците из-за событий на Украине. Запад стал ужесточать санкции против России сразу после того, как она начала спецоперацию на Украине 24 февраля.Самым востребованным продуктом среди жителей Грузии опасающихся его подорожания или дефицита, оказался сахар. Запасы магазинов, рассчитанные на несколько дней, закончились за сутки, а пустые прилавки стали поводом для новой паники.По словам замглавы Минсельхоза, опасения населения были абсолютно беспочвенными."Хочу абсолютно заверить общественность, что сахар поступает регулярно и в стране есть запасы. Только в Тбилиси 400 тонн сахара, а в целом по стране 1,6 тысяч тонн. Во вторник будут разгружать судно с 1,5 тысячами тонн сахара, а в четверг по железной дороге заедут 30 вагонов с двумя тысячами тоннами сахара. Так что, мы поставляем столько сахара, что, думаю, у этих людей он будет до следующего года", - сказал Ханишвили.В 2021 году в Грузию было завезено 120,7 тысячи тонн сахара, из которых 57 тысяч тонн – из Бразилии. Украина в списке импортеров лишь на восьмом месте, а Россия – и вовсе на 12-м.Ханишвили уверяет, что не было опасности и в отношении муки.Дефицита сахара в Грузии не может быть: последние тенденции, цены и главные поставщики >>"Наоборот, на мельницах был избыток муки, которую они не могли продать, и на самом деле оказалось, что вдруг возник большой спрос. Так что, как правило, эмоция — плохой советчик", заключил он.Ханишвили также сообщил, что министерство поддерживает постоянную связь с крупными импортерами, управляющими сетевыми магазинами, ассоциациями и ведомство ведет постоянный мониторинг. Именно опираясь на их информацию, Минсельхоз с уверенностью заявляет, что запасам страны ничто не угрожает.Замминистра вспомнил и аналогичный ажиотаж со стороны населения весной 2020 года, когда началась пандемия COVID-19, но, когда населению была предоставлена ​​соответствующая информация, эмоции улеглись за два-три дня."И сейчас мы думаем, что эмоции улеглись, и никаких проблем не ожидаем", — сказал Ханишвили.По его словам, правительство приняло все необходимые меры, чтобы информировать общественность о том, что запасам ничего не угрожает, а все остальное зависит от отдельных лиц.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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В Грузии массово скупают сахар, муку и соль в магазинах - видео В Грузии массово скупают сахар, муку и соль в магазинах - видео 2022-03-14T23:05+0400 true PT1M32S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, продукты питания