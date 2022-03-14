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Китай не согласен с предложением Японии по реформе Совбеза ООН
Китай не согласен с предложением Японии по реформе Совбеза ООН
Позиция Пекина в отношении реформы Совета безопасности последовательна и ясна, заявил представитель МИД КНР 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T20:35+0400
2022-03-14T20:35+0400
2022-03-14T20:35+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Китай не разделяет позицию Японии по реформированию Совета безопасности ООН, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник заявил, что ситуация на Украине и действия России указывают на необходимость реформирования СБ ООН и создания таким образом нового мирового порядка."Когда США незаконно вторглись в Ирак, когда США незаконно бомбили бывшую Югославию, делала ли такое заявление японская сторона?" - задался вопросом Чжао Лицзянь.В связи с ситуацией на Украине Япония предложила реформировать Совбез ООН >>Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
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в мире, новости, япония, совбез оон, китай, политика
Китай не согласен с предложением Японии по реформе Совбеза ООН
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Позиция Пекина в отношении реформы Совета безопасности последовательна и ясна, заявил представитель МИД КНР
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Китай не разделяет позицию Японии по реформированию Совета безопасности ООН, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник заявил, что ситуация на Украине и действия России указывают на необходимость реформирования СБ ООН и создания таким образом нового мирового порядка.
"Позиция Китая в отношении реформы Совета безопасности последовательна и ясна, и Китай не согласен с соответствующими взглядами Японии", - сказал китайский дипломат на брифинге в понедельник.
"Когда США незаконно вторглись в Ирак, когда США незаконно бомбили бывшую Югославию, делала ли такое заявление японская сторона?" - задался вопросом Чжао Лицзянь.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.