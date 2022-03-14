https://sputnik-georgia.ru/20220314/prezident-gruzii-zayavila-chto-ne-budet-vozvraschatsya-k-voprosu-pomilovaniya-saakashvili-265201210.html

Президент Грузии заявила, что не будет возвращаться к вопросу помилования Саакашвили

Президент Грузии заявила, что не будет возвращаться к вопросу помилования Саакашвили

"Оживление" этого вопрос на фоне украинских событий неприемлемо, считает политик 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T13:15+0400

2022-03-14T13:15+0400

2022-03-14T13:41+0400

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саломе зурабишвили

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет возвращаться к вопросу помилования экс-президента страны Михаила Саакашвили, который на сегодняшний день является гражданином Украины.Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Экс-президент называет себя политзаключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными. После начала спецоперации на Украине Саакашвили не раз заявлял, что грузинские власти должны дать ему возможность вернуться в Киев.Она отметила, что "оживление" этого вопрос на фоне украинских событий способствует усилению поляризации в стране.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет."Нет и никогда" – президент Грузии о помиловании Саакашвили>>Кроме того, Саакашвили является фигурантом трех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили, а также о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили