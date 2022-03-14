https://sputnik-georgia.ru/20220314/prezident-gruzii-zayavila-chto-ne-budet-vozvraschatsya-k-voprosu-pomilovaniya-saakashvili-265201210.html
Президент Грузии заявила, что не будет возвращаться к вопросу помилования Саакашвили
Президент Грузии заявила, что не будет возвращаться к вопросу помилования Саакашвили
"Оживление" этого вопрос на фоне украинских событий неприемлемо, считает политик 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T13:15+0400
2022-03-14T13:15+0400
2022-03-14T13:41+0400
грузия
политика
новости
саломе зурабишвили
возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260540899_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_ccc62e697f18c74e2be4c0cfde5aa29f.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет возвращаться к вопросу помилования экс-президента страны Михаила Саакашвили, который на сегодняшний день является гражданином Украины.Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Экс-президент называет себя политзаключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными. После начала спецоперации на Украине Саакашвили не раз заявлял, что грузинские власти должны дать ему возможность вернуться в Киев.Она отметила, что "оживление" этого вопрос на фоне украинских событий способствует усилению поляризации в стране.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет."Нет и никогда" – президент Грузии о помиловании Саакашвили>>Кроме того, Саакашвили является фигурантом трех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили, а также о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260540899_155:0:1288:850_1920x0_80_0_0_b9ba03a01fc61200029fc314b3f17faa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили
Президент Грузии заявила, что не будет возвращаться к вопросу помилования Саакашвили
13:15 14.03.2022 (обновлено: 13:41 14.03.2022) Подписаться на
"Оживление" этого вопрос на фоне украинских событий неприемлемо, считает политик
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет возвращаться к вопросу помилования экс-президента страны Михаила Саакашвили, который на сегодняшний день является гражданином Украины.
Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Экс-президент называет себя политзаключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.
После начала спецоперации на Украине
Саакашвили не раз заявлял, что грузинские власти должны дать ему возможность вернуться в Киев.
"Я не смогу и не буду возвращаться к теме помилования Саакашвили, откуда бы она не исходила, так как ответ один раз уже дан", – сказала Зурабишвили, выступая в парламенте.
Она отметила, что "оживление" этого вопрос на фоне украинских событий способствует усилению поляризации в стране.
Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом трех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили, а также о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале